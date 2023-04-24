Søgeord

      Energy Label Europe E Energimærke
      Du kan få flere oplysninger ved at downloade Energimærke (PDF 205.0KB)

      LED 4K TV

      65PUS7008/12

      Find det. Se det. Elsk det.

      Uanset hvad du holder af, vil dette dynamiske Smart TV finde det hurtigt. Gamle favoritter til nye releases – du kan læne dig tilbage, mens TV'et søger på alle de store streamingtjenester for dig! Du får glæde af et levende billede og medrivende lyd.

      Desværre er denne vare ikke længere tilgængelig

      4K TV

      4K TV

      • 164 cm (65") TV
      • Understøtter primære HDR-formater
      • Philips Smart TV
      Ultraskarpe billeder. Levende billeder.

      Ultraskarpe billeder. Levende billeder.

      Uanset hvad du ser, giver dette 4K LED-TV dig et klart, ultraskarpt billede med levende farver. TV'et er desuden kompatibelt med alle gængse HDR-formater, så du kan se flere detaljer selv i mørke og lyse områder, når du streamer HDR-indhold.

      Fantastisk TV. Intet besvær. Philips Smart TV.

      Fantastisk TV. Intet besvær. Philips Smart TV.

      Du vil konstatere, at det går hurtigt med vores nye Smart TV. Elsker du serier? Du kan fortsætte med at se direkte fra startskærmen. Hvis du leder efter noget nyt, kan du gennemse kategorier som f.eks. action eller drama og se forslag fra de førende streamingtjenester – alt sammen på ét sted.

      Slankt TV. Pakket til fremtiden.

      Slankt TV. Pakket til fremtiden.

      Er du på udkig efter et TV, der passer til dit rum? Skærmen på dette 4K smart TV, der nærmest ingen ramme har, passer til stort set enhver type indretning, og de slanke og matsorte fødder får det til at se ud, som om skærmen svæver. Vores emballage og pakkefyld er lavet af genbrugspapir- og pap.

      Fantastisk til gaming. VRR og lav in-put lag på alle konsoller.

      Fantastisk til gaming. VRR og lav in-put lag på alle konsoller.

      Med HDMI 2.1 kan du få det bedste ud af din konsol med hurtigt gameplay og stabil grafik. VRR understøttes, og en indstilling med lav latens aktiveres automatisk, når du tænder for konsollen.

      Tekniske specifikationer

      • Billede/display

        Diagonal skærmstørrelse (tommer)
        65  tommer
        Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
        164  cm
        Display
        4K Ultra HD LED
        Panelopløsning
        3840 x 2160
        Oprindelig opdateringshastighed
        60  Hz
        Picture engine
        Pixel Precise Ultra HD
        Billedforbedring
        • HDR10
        • HLG (Hybrid Log Gamma)
        • HDR10+ kompatibel

      • Indgangsopløsning på skærm

        Opløsning - opdateringshastighed
        • 576p - 50 Hz
        • 640x480 - 60 Hz
        • 720p - 50 Hz, 60 Hz
        • 1920x1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz
        • 2560x1440 - 60 Hz
        • 3840x2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz

      • Tuner/modtagelse/transmission

        Digital TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Videoafspilning
        • PAL
        • SECAM
        TV-programoversigt*
        8 dages elektronisk programguide
        Signalstyrke-indikation
        Ja
        Tekst-TV
        1000 siders hypertext
        HEVC-understøttelse
        Ja

      • Smart TV

        OS
        Smart TV med forbedret operativsystem

      • Smart TV-funktioner

        Brugerinteraktion
        • SimplyShare
        • Skærmspejling
        Interaktivt TV
        HbbTV
        Smart TV-apps*
        • YouTube
        • Philips Store
        • Amazon Prime Video
        • Netflix
        Stemmeassistent*
        • Fungerer sammen med Alexa
        • Kompatibel med Google Home

      • Multimedieprogrammer

        Formater for videoafspilning
        • Containere: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Formater for musikafspilning
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (v2 op til v9.2)
        • WMA-PRO (v9 og v10)
        • FLAC
        Understøttede undertekstformater
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Formater for billedvisning
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • HEIF

      • Behandler

        Behandlingskraft
        Dual Core

      • Lyd

        Udgangseffekt (RMS)
        16 W
        Højttalerkonfiguration
        2 x 8 W fuldtonehøjttaler
        Codec
        Dolby Digital MS12 V2.5
        Lydforbedring
        • A.I. Sound
        • Tydelig dialog
        • Dolby-basforstærkning
        • Dolby-lydstyrkeregulering
        • Night-indstilling
        • A.I. EQ

      • Tilslutningsmuligheder

        Antal HDMI-tilslutninger
        3
        HDMI-funktioner
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Fjernbetjenings-pass-through
        • System-lydkontrol
        • System-standby
        • Afspilning med ét tryk
        Antal USB-stik
        2
        Trådløs forbindelse
        Wi-Fi 802.11n, 2x2,Single band
        Andre tilslutninger
        • Common Interface Plus (CI+)
        • Servicestik
        • Satellitstik
        HDCP 2.3
        Ja, på alle HDMI
        HDMI ARC
        Ja, på HDMI1
        HDMI 2.1-funktioner
        • eARC på HDMI 1
        • eARC/VRR/ALLM understøttes
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC til Philips TV/SB
        • Ekstern indstilling via TV’ets brugergrænseflade

      • Understøttede HDMI-videofunktioner

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • EU-energikort

        EPREL-registreringsnumre
        1437548
        Energiklasse for SDR
        E
        Strømkrav i tændt tilstand for SDR
        85  Kwh/1000 t.
        Energiklasse for HDR
        G
        Strømkrav i tændt tilstand for HDR
        135  Kwh/1000 t.
        Strømforbrug ved slukket tilstand
        n.a.
        Netværksbaseret standbytilstand
        2,0  W
        Anvendt panelteknologi
        LED LCD

      • Strøm

        Lysnet
        220-240 V AC, 50/60 Hz
        Standby-strømforbrug
        <0.3W
        Strømbesparende funktioner
        • Timer til auto-sluk
        • Slå billede fra (ved radio)
        • Eco-tilstand
        • Lyssensor
        Strømforbrug ved slukket tilstand
        I/T

      • Tilbehør

        Medfølgende tilbehør
        • Fjernbetjening
        • 2 x AAA batterier
        • Bordstand
        • Netledning
        • Lynhåndbog
        • Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed

      • Design

        Farver på TV
        Mat sort ramme
        Standerdesign
        Sorte matte sticks

      • Mål

        Bredde
        1447,0  mm
        Højde
        843,0  mm
        Dybde
        92,0  mm
        Produktvægt
        17,8  kg
        Bredde (med stand)
        1447.0  mm
        Højde (med stand)
        864.0  mm
        Dybde (med stand)
        290.0  mm
        Produktvægt (+ stand)
        18.0  kg
        Bredde (emballage)
        1600.0  mm
        Højde (emballage)
        995.0  mm
        Dybde (emballage)
        170.0  mm
        Vægt inkl. emballage
        22,6  kg
        Standerbredde
        760.0  mm
        Standerhøjde
        21.0  mm
        Standerdybde
        290.0  mm
        Afstand mellem 2 stander
        760.0  mm
        Standerens højde til TV'ets nederste kant
        21.0  mm
        Kan monteres på en væg
        400 x 300 mm

      Hvad følger med?

      Andre elementer i boksen

      • Fjernbetjening
      • 2 x AAA batterier
      • Bordstand
      • Netledning
      • Lynhåndbog
      • Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed
      • Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
      • EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
      • TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
      • Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv.
      • Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
      • Amazon Prime er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
      • Netflix-abonnement er påkrævet. Underlagt vilkår på https://www.netflix.com
      • Rakuten TV fås på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
      • Kompatibel med Google Assistent er gældende i de lande, hvor Google har introduceret funktionen.
      • Fjernbetjening uden mikrofon, Google Assistent kører over Google Home-mobilappen eller via Google Home-højttaleren.
