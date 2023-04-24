Uanset hvad du holder af, vil dette dynamiske Smart TV finde det hurtigt. Gamle favoritter til nye releases – du kan læne dig tilbage, mens TV'et søger på alle de store streamingtjenester for dig! Du får glæde af et levende billede og medrivende lyd.
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Gør den til en pakke, og spar penge Gør den til en pakke, og få 1 gratis produkt
Alle dine behov dækkes af ét køb
Pakkepris
Spring over
Vælg et af følgende: Vælg et af følgende produkter:
Tilføj tilbehør
Dette produkt
- {discount-value}
LED
4K TV
i alt
recurring payment
Find det. Se det. Elsk det.
4K TV
164 cm (65") TV
Understøtter primære HDR-formater
Philips Smart TV
Ultraskarpe billeder. Levende billeder.
Uanset hvad du ser, giver dette 4K LED-TV dig et klart, ultraskarpt billede med levende farver. TV'et er desuden kompatibelt med alle gængse HDR-formater, så du kan se flere detaljer selv i mørke og lyse områder, når du streamer HDR-indhold.
Fantastisk TV. Intet besvær. Philips Smart TV.
Du vil konstatere, at det går hurtigt med vores nye Smart TV. Elsker du serier? Du kan fortsætte med at se direkte fra startskærmen. Hvis du leder efter noget nyt, kan du gennemse kategorier som f.eks. action eller drama og se forslag fra de førende streamingtjenester – alt sammen på ét sted.
Slankt TV. Pakket til fremtiden.
Er du på udkig efter et TV, der passer til dit rum? Skærmen på dette 4K smart TV, der nærmest ingen ramme har, passer til stort set enhver type indretning, og de slanke og matsorte fødder får det til at se ud, som om skærmen svæver. Vores emballage og pakkefyld er lavet af genbrugspapir- og pap.
Fantastisk til gaming. VRR og lav in-put lag på alle konsoller.
Med HDMI 2.1 kan du få det bedste ud af din konsol med hurtigt gameplay og stabil grafik. VRR understøttes, og en indstilling med lav latens aktiveres automatisk, når du tænder for konsollen.
Tekniske specifikationer
Billede/display
Diagonal skærmstørrelse (tommer)
65
tommer
Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
164
cm
Display
4K Ultra HD LED
Panelopløsning
3840 x 2160
Oprindelig opdateringshastighed
60
Hz
Picture engine
Pixel Precise Ultra HD
Billedforbedring
HDR10
HLG (Hybrid Log Gamma)
HDR10+ kompatibel
Indgangsopløsning på skærm
Opløsning - opdateringshastighed
576p - 50 Hz
640x480 - 60 Hz
720p - 50 Hz, 60 Hz
1920x1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
2560x1440 - 60 Hz
3840x2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
Tuner/modtagelse/transmission
Digital TV
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Videoafspilning
PAL
SECAM
TV-programoversigt*
8 dages elektronisk programguide
Signalstyrke-indikation
Ja
Tekst-TV
1000 siders hypertext
HEVC-understøttelse
Ja
Smart TV
OS
Smart TV med forbedret operativsystem
Smart TV-funktioner
Brugerinteraktion
SimplyShare
Skærmspejling
Interaktivt TV
HbbTV
Smart TV-apps*
YouTube
Philips Store
Amazon Prime Video
Netflix
Stemmeassistent*
Fungerer sammen med Alexa
Kompatibel med Google Home
Multimedieprogrammer
Formater for videoafspilning
Containere: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Formater for musikafspilning
AAC
MP3
WAV
WMA (v2 op til v9.2)
WMA-PRO (v9 og v10)
FLAC
Understøttede undertekstformater
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Formater for billedvisning
JPEG
BMP
GIF
PNG
HEIF
Behandler
Behandlingskraft
Dual Core
Lyd
Udgangseffekt (RMS)
16 W
Højttalerkonfiguration
2 x 8 W fuldtonehøjttaler
Codec
Dolby Digital MS12 V2.5
Lydforbedring
A.I. Sound
Tydelig dialog
Dolby-basforstærkning
Dolby-lydstyrkeregulering
Night-indstilling
A.I. EQ
Tilslutningsmuligheder
Antal HDMI-tilslutninger
3
HDMI-funktioner
4K
Audio Return Channel
EasyLink (HDMI-CEC)
Fjernbetjenings-pass-through
System-lydkontrol
System-standby
Afspilning med ét tryk
Antal USB-stik
2
Trådløs forbindelse
Wi-Fi 802.11n, 2x2,Single band
Andre tilslutninger
Common Interface Plus (CI+)
Servicestik
Satellitstik
HDCP 2.3
Ja, på alle HDMI
HDMI ARC
Ja, på HDMI1
HDMI 2.1-funktioner
eARC på HDMI 1
eARC/VRR/ALLM understøttes
EasyLink 2.0
HDMI-CEC til Philips TV/SB
Ekstern indstilling via TV’ets brugergrænseflade
Understøttede HDMI-videofunktioner
HDR
HDR10
HLG
EU-energikort
EPREL-registreringsnumre
1437548
Energiklasse for SDR
E
Strømkrav i tændt tilstand for SDR
85
Kwh/1000 t.
Energiklasse for HDR
G
Strømkrav i tændt tilstand for HDR
135
Kwh/1000 t.
Strømforbrug ved slukket tilstand
n.a.
Netværksbaseret standbytilstand
2,0
W
Anvendt panelteknologi
LED LCD
Strøm
Lysnet
220-240 V AC, 50/60 Hz
Standby-strømforbrug
<0.3W
Strømbesparende funktioner
Timer til auto-sluk
Slå billede fra (ved radio)
Eco-tilstand
Lyssensor
Strømforbrug ved slukket tilstand
I/T
Tilbehør
Medfølgende tilbehør
Fjernbetjening
2 x AAA batterier
Bordstand
Netledning
Lynhåndbog
Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed
Design
Farver på TV
Mat sort ramme
Standerdesign
Sorte matte sticks
Mål
Bredde
1447,0
mm
Højde
843,0
mm
Dybde
92,0
mm
Produktvægt
17,8
kg
Bredde (med stand)
1447.0
mm
Højde (med stand)
864.0
mm
Dybde (med stand)
290.0
mm
Produktvægt (+ stand)
18.0
kg
Bredde (emballage)
1600.0
mm
Højde (emballage)
995.0
mm
Dybde (emballage)
170.0
mm
Vægt inkl. emballage
22,6
kg
Standerbredde
760.0
mm
Standerhøjde
21.0
mm
Standerdybde
290.0
mm
Afstand mellem 2 stander
760.0
mm
Standerens højde til TV'ets nederste kant
21.0
mm
Kan monteres på en væg
400 x 300 mm
Hvad følger med?
Andre elementer i boksen
Fjernbetjening
2 x AAA batterier
Bordstand
Netledning
Lynhåndbog
Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed
Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv.
Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
Amazon Prime er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
Netflix-abonnement er påkrævet. Underlagt vilkår på https://www.netflix.com
Rakuten TV fås på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
Kompatibel med Google Assistent er gældende i de lande, hvor Google har introduceret funktionen.
Fjernbetjening uden mikrofon, Google Assistent kører over Google Home-mobilappen eller via Google Home-højttaleren.