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Udgået
65PUS8700/12
Buet 4K LED-TV med Android TV
Du behøver ikke at gå på kompromis: De kurvede UHD TV med Android fra 8700-serien kombinerer kvalitetsmaterialer og teknologi med elegante linjer. De mest opsigtsvækkende detaljer omfatter 3-sidet Ambilight, Quad Core-behandling og en buet stander i krom med synlig soundbar.
164 cm (65")
4K Ultra HD LED-TV
Quad Core, 16 GB, som kan udvides
Twin Tuner DVB-T/T2/C/S/S2
Ultra HD-TV har 4 gange så høj opløsning som et almindeligt Full HD-TV. Med mere end 8 millioner pixel og vores unikke Ultra Resolution-opskaleringsteknologi får du forbedrede billeder med alle slags originalt indhold. Nyd forbedret skarphed, større dybdefornemmelse, uovertruffen kontrast, jævne, naturlige bevægelser og fejlfrie detaljer.
Philips Quad Core-processoren samarbejder med Android-platformen og leverer en spændende spiloplevelse. Med Android på TV'et kan du navigere rundt, starte apps og afspille videoer på en måde, der er superhurtig, superintuitiv og supersjov.
Du lever livet på din egen måde… er det ikke på tide, at du får et TV, der passer til din unikke stil? Vores Curved TV bøjer reglerne for konventionelt design og giver dig et dristigt, moderne look. Kombineret med det høje billedkvalitetsniveau er det alt det, som du forventer af et TV fra Philips.
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2.9
ud af 5
117
Anmeldelser
Berntan
22/01/2018
Sverige
En otroligt lättskött TV, enkel installation
En otroligt bra LED-Tv enkel att få igång. Bra bild och fin skärpa
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8700 series 65PUS8700 Svängd LED-TV med 4K och Android TV™
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8700 series 65PUS8700 Svängd LED-TV med 4K och Android TV™
Andyss
08/07/2018
Deutschland
Unerklärlich warum Philips die Produktion eingestellt hat
Das Gerät ist etwas Gewöhnung bedürftig mit dem hochfahren,doch bei gewisser Grundkenntniss und der Beachtung der technischen Helferlein mit den Anschlüssen und und danach Erlebnis pur. Das Philips dieses Produkt in der Produktion eingestellt hat unerklärlich,daher steigt auch sein Preis im Gebrauch Sektor wieder. Design und Technik bittet kein anderes Gerät auf dem Markt. Komplett unverständlich ist das es nicht weiterentwickelt wurde,kann nur an fehlendem Management Einkauf und Fachkräften in der Umsetzung liegen. Der hohe Preis ist in diesem Segment der Technik und Design gerechtfertigt. Wie gesagt für Kenner ein Genuss.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8700 series 55PUS8700 Curved 4K LED TV powered by Android TV™
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8700 series 55PUS8700 Curved 4K LED TV powered by Android TV™
Rapis
29/12/2016
Deutschland
Super
Ein klasse Fernsehen, super Design und schönes Bild .
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8700 series 65PUS8700 Curved 4K LED TV powered by Android TV™
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8700 series 65PUS8700 Curved 4K LED TV powered by Android TV™
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
Forældre bør holde øje med deres børn mens de ser 3D, og sikre sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at børn under 6 år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Android-app udvalget varierer fra land til land. For yderligere oplysninger kan du besøge din lokale Google Play Store.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
Google Cast-funktionaliteten er betinget af Google Cast Ready-apps og -enheder. Du kan få flere oplysninger på Google Cast-produktsiden.
Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv.
USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.