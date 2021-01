Betjen, overvåg og vedligehold via CMND & Control

Kør dit netværk af skærme over en lokal forbindelse (LAN eller RF). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner såsom opdatering af software og indstillinger samt overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for ét TV eller flere, gør CMND & Control det nemt at administrere din flåde.