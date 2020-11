Philips-autolyskilder er yderst robuste

UV-Quartz-glas er stærkere end hårdt glas og særligt modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer og rystelser, hvilket eliminerer risikoen for tidlig defekt. Philips autolyskilder af UV-Quartz-glas kan modstå kraftige temperaturchok og tillader et højere tryk inde i lyskilden, som derfor kan producere et kraftigere lys og forbedre sigtbarheden under kørslen. Kombineret med en særlig anti-UV-belægningsteknologi, der beskytter forlygterne imod skadelige ultraviolette stråler, kan du være sikker på, at lyskilderne er bygget til at holde.