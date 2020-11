Philips autopærer er fremstillet af quartz-glas af høj kvalitet

UV-Quartz-glas er stærkere end hårdt glas og yderst modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer og vibrationer, hvilket eliminerer risikoen for eksplosion. Philips lyskilder af kvartsglas (glødetråd 2 650ºC og glas 800ºC) kan således modstå voldsomme termiske chok. På grund af muligheden for øget tryk i lyskilden kan UV-Quartz-glas udsende et kraftigere lys. Et kraftigere lys betyder samtidig en forbedret køreoplevelse, uanset hvor mørk vejen forude måtte være.