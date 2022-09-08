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85126SYS1
Vi har fokus på din sikkerhed
Philips LongerLife Xenon-pærer leveres med 4 års garanti. Du skal blot registrere dit køb online for at forlænge din garanti med yderligere 3 år gratis. Så du kan føle dig sikker i de næste 7 år.
Pæretype: D2R
85 V, 35 W
Antal pærer: 1
Philips LongerLife Xenon-lyskilder giver høj kvalitet og sikkerhed. Fra købsdatoen får du automatisk 4 års gratis garanti.
Xenon LongerLife-lyskilder har en længere levetid end nogen anden Philips Xenon-lyskilde. For at give dig fuldstændig ro i sindet kan du gratis få ekstra 3 års garanti. Du skal blot tilmelde dig på https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty og følge 3 enkle trin: 1. Først skal du kontrollere, at du har købt et ægte Philips-produkt, ved at bruge ægthedscertifikatet på produktets emballage. 2. Når du har kontrolleret det, skal du udfylde dine oplysninger online og fremvise et købsbevis. 3. Til sidst skal du udskrive og opbevare certifikatet på 7 års garanti.
UV-Quartz-glas er stærkere end hårdt glas og yderst modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer og vibrationer, hvilket eliminerer risikoen for eksplosion. Philips-lyskilder af quartz-glas kan modstå voldsomme termiske chok. På grund af muligheden for øget tryk i lyskilden kan UV-quartz-glas generere mere kraftigt lys.
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