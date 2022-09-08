Xenon X-tremeVision gen2: Giver en enestående, visuel lyseffekt

Xenon X-tremeVision gen2 lyskilder er udviklet med Philips xenonteknologi, der giver optimal lyseffekt. Med en længere lyskegle og op til 20 % bedre sigtbarhed hjælper X-tremeVision gen2 lyskilderne dig med at opdage forhindringer tidligere, så du kan reagere i tide. Med en endnu bedre perifer sigtbarhed vil du være mere opmærksom på eventuelle farer fra siden af vejen, f.eks. fodgængere eller vejkryds forude. Ved at oplyse alle bump, sving og farer på vejen forude tydeligt tilfredsstiller disse lyskilder selv de mest krævende bilister og de mest krævende kørselsforhold.