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Xenon X-tremeVision gen2Xenon-forlygtepære til biler

85126XV2S1

Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys

Med en kraftig stråle, der tager lysudledning til grænsen, er X-tremeVision gen2 er den seneste udvikling inden for xenon-teknologi. Denne enestående lyseffekt flytter dine grænser under kørsel, så du får en mere sikker og behagelig køretur.

Se alle fordele

Se enhver ujævnhed, kurve og forhindring på vejen

Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys

  • Pæretype: D2R

  • 85 V, 35 W

  • Antal pærer: 1

Xenon X-tremeVision gen2: Giver en enestående, visuel lyseffekt

Xenon X-tremeVision gen2 lyskilder er udviklet med Philips xenonteknologi, der giver optimal lyseffekt. Med en længere lyskegle og op til 20 % bedre sigtbarhed hjælper X-tremeVision gen2 lyskilderne dig med at opdage forhindringer tidligere, så du kan reagere i tide. Med en endnu bedre perifer sigtbarhed vil du være mere opmærksom på eventuelle farer fra siden af vejen, f.eks. fodgængere eller vejkryds forude. Ved at oplyse alle bump, sving og farer på vejen forude tydeligt tilfredsstiller disse lyskilder selv de mest krævende bilister og de mest krævende kørselsforhold.

Bedre sigtbarhed giver sikrere og mere komfortabel kørsel

Bedre sigtbarhed giver sikrere og mere komfortabel kørsel

Lys er en grundlæggende del af køreoplevelsen. Ved blot at forbedre lyskvaliteten kan du medvirke til at forebygge ulykker. Xenon X-tremeVision gen2 forbedrer sigtbarheden, så du er i stand til at registrere forhindringer og færdselsskilte tidligere og dermed forbedre din reaktionstid. Lyskildens spektrale sammensætning er tilpasset øjets naturlige farvefølsomhed. Med en farvetemperatur på 4800 K udsender denne forlygte et lys, der er skånsom mod øjnene og gør nattens køreoplevelse sikrere og mere behagelig.

Retter lyset mod det rigtige punkt foran bilen

Retter lyset mod det rigtige punkt foran bilen

Det er ikke nok blot at have kraftige lyskilder. Optisk præcision har også en betydning. Xenon X-tremeVision gen2 lyskilderne har den mest præcise kurvebøjningsteknologi justeret ved 150-350 µm. Det betyder, at de oplyser vejen netop de steder, hvor du har brug for det, uden at blænde modkørende bilister.

Tekniske specifikationer

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