Registrer dit produkt online for at forlænge din garanti

Xenon LongerLife-lyskilder har en længere levetid end nogen anden Philips Xenon-lyskilde. For at give dig fuldstændig ro i sindet kan du gratis få ekstra 3 års garanti. Du skal blot tilmelde dig på https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty og følge 3 enkle trin: 1. Først skal du kontrollere, at du har købt et ægte Philips-produkt, ved at bruge ægthedscertifikatet på produktets emballage. 2. Når du har kontrolleret det, skal du udfylde dine oplysninger online og fremvise et købsbevis. 3. Til sidst skal du udskrive og opbevare certifikatet på 7 års garanti.