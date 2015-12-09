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Pæretype: D1S
85 V, 35 W
Antal pærer: 1
Philips har i 100 år været en førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips.
Philips' autoprodukter og -tjenester anses for klassens bedste på markedet for originalt produceret udstyr (OEM) og markedet for reservedele. Vores udstyr, der er fremstillet af produkter af høj kvalitet og testet i overensstemmelse med de højeste standarder, er designet til at maksimere sikkerheden og komforten for vores kunders køreoplevelse. Hele vores produktsortiment er grundigt testet, kontrolleret og certificeret (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) til at kunne overholde de strengeste ECE-krav. Kort sagt: Det er kvalitet, du kan stole på.
Vores lyskilder modtager ofte priser fra autoeksperter
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Athamas
09/12/2015
United Kingdom
A value for money xenon bulb
Ideal for replacement bulb with better brightness at the right side in compared with lamps which have replaced. The kelvin in low beam is what you need from a xenon bulb especially on wet roads and the high beam on my ABL lights is amazing.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Xenon Vision 85415VIC1 Xenon car headlight bulb
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Xenon Vision 85415VIC1 Xenon car headlight bulb