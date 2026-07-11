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85415WHV2C1
Pæretype: D1S
85 V, 35 W
Antal pærer: 1
Philips Xenon WhiteVision gen2-lyskilder er det perfekte valg til bilister, der ønsker et skarpt, hvidt look til deres forlygter - svarende til LED'er. Med samme farvetemperatur som LED-lys er Xenon WhiteVision gen2 den ultimative opgradering til dine xenonforlygter.
Med en farvetemperatur på op til 5000 Kelvin oplyser lyskilderne fra Philips Xenon WhiteVision vejen forude med en skarp, ren hvid lyskegle, der skærer sig igennem mørket. I stedet for at skulle anstrenge dig for at se vejen forude kan du nu nyde en sikrere og mere spændende kørsel. Med lyskilder fra Philips er kørsel om natten ikke længere en begrænsning for dig.
Det er af afgørende betydning hurtigt at kunne opdage og identificere vejafmærkninger og skilte ved kørsel i mørke. Med Xenon WhiteVision lyskilderne opnår du et skarpt, ensartet hvidt lys. Kombineret med en høj farvetemperatur giver lyskilderne en stærkere kontrast og bedre refleksioner fra objekter og skilte. Du vil samtidig opnå større nydelse af en mere behagelig og sikrere køreoplevelse. Det er et faktum, at mange trafikulykker på vejene skyldes overtrætte bilister, der mister koncentrationen. Dette hvidere lys hjælper dig til at kunne bevare koncentrationen og være opmærksom ved kørsel om natten.
3.8
ud af 5
256
Anmeldelser
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Bh6710
12/10/2025
Danmark
Bekræftet køber
Super godt lys
De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere
Fordele
Fantastisk lys
Ulemper
Meget høj pris
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling