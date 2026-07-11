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  • Rent og klart hvidt lys besejrer mørket
  • Rent og klart hvidt lys besejrer mørket
  • Rent og klart hvidt lys besejrer mørket
  • Rent og klart hvidt lys besejrer mørket
  • Rent og klart hvidt lys besejrer mørket
  • Rent og klart hvidt lys besejrer mørket
  • Rent og klart hvidt lys besejrer mørket
  • Rent og klart hvidt lys besejrer mørket
  • Rent og klart hvidt lys besejrer mørket
  • Rent og klart hvidt lys besejrer mørket
  • Rent og klart hvidt lys besejrer mørket
  • Rent og klart hvidt lys besejrer mørket
  • Rent og klart hvidt lys besejrer mørket
  • Rent og klart hvidt lys besejrer mørket
  • Rent og klart hvidt lys besejrer mørket
  • Rent og klart hvidt lys besejrer mørket

Xenon WhiteVision gen2Xenon-forlygtepære til biler

85415WHV2C1

3.8
| (256) Anmeldelser
Rent og klart hvidt lys besejrer mørket
Philips Xenon WhiteVision gen2-lyskilder giver din bil et intenst hvidt look og udsender kraftigere, mere ensartet hvidt lys på vejen. Det perfekte valg til xenonforlygter, der matcher LED-lyskilder.
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Intenst, hvidere lys forbedrer førerens koncentration

Rent og klart hvidt lys besejrer mørket

  • Pæretype: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Antal pærer: 1

Ultimativ hvid effekt, der passer til andre LED'er på din bil

Philips Xenon WhiteVision gen2-lyskilder er det perfekte valg til bilister, der ønsker et skarpt, hvidt look til deres forlygter - svarende til LED'er. Med samme farvetemperatur som LED-lys er Xenon WhiteVision gen2 den ultimative opgradering til dine xenonforlygter.

Skarp, ren hvid stråle, der skærer sig igennem mørket

Med en farvetemperatur på op til 5000 Kelvin oplyser lyskilderne fra Philips Xenon WhiteVision vejen forude med en skarp, ren hvid lyskegle, der skærer sig igennem mørket. I stedet for at skulle anstrenge dig for at se vejen forude kan du nu nyde en sikrere og mere spændende kørsel. Med lyskilder fra Philips er kørsel om natten ikke længere en begrænsning for dig.

Større kontrast for større synlighed og sikrere kørsel

Det er af afgørende betydning hurtigt at kunne opdage og identificere vejafmærkninger og skilte ved kørsel i mørke. Med Xenon WhiteVision lyskilderne opnår du et skarpt, ensartet hvidt lys. Kombineret med en høj farvetemperatur giver lyskilderne en stærkere kontrast og bedre refleksioner fra objekter og skilte. Du vil samtidig opnå større nydelse af en mere behagelig og sikrere køreoplevelse. Det er et faktum, at mange trafikulykker på vejene skyldes overtrætte bilister, der mister koncentrationen. Dette hvidere lys hjælper dig til at kunne bevare koncentrationen og være opmærksom ved kørsel om natten.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

256

Anmeldelser

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

12/10/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Super godt lys

De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere

Fordele

Fantastisk lys

Ulemper

Meget høj pris

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

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