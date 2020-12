Ultimativ hvid effekt, der passer til LED'erne på din bil

Philips Xenon WhiteVision-lyskilder er det perfekte valg for billister, der ønsker et skarpt hvidt look til deres forlygter – svarende til lysdioder. Med samme farvetemperatur som LED-lys er Xenon WhiteVision den ultimative opgradering til dine xenon-forlygter. Takket være Philips' patenterede belægningsteknologi leverer Xenon WhiteVision et virkeligt hvidt lys, der er designet til at være det perfekte match til LED.