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Udgået
85415WHVC1
Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
Philips Xenon WhiteVision-lyskilder giver din bil et intenst hvidt look og forbedrer din sigtbarhed med op til 6000 Kelvin hvidt lys på vejen. Det perfekte valg til xenon-forlygter, der matcher LED-lyskilder.
Lyskildetype: D1S
Pakke med 1 stk.
85 V, 35 W
Xenon WhiteVision er ECE-certificeret og leverer intenst hvidt lys, der er tilladt i trafikken. Du får den ultimative synlighed uden at irritere modkørende billister takket være en lyskildefarve, der er harmoniseret med LED-lys.
Maksimalt hvidt lys med en farvetemperatur på 5.000 K betyder, at dine forlygter giver bedre refleksioner fra vejafmærkninger og skilte. Hvidere lys holder dig frisk om natten og giver dig en mere behagelig og sikker køreoplevelse om natten.
UV-kvartsglas er stærkere end hærdet glas og meget modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer eller rystelser, hvilket eliminerer risikoen for tidlige fejl. Philips-autolyskilder med UV-kvartsglas muliggør højere tryk i lyskilden og producerer kraftigere lys samt giver længere levetid.
3.8
ud af 5
296
Anmeldelser
Msje
19/08/2026
Danmark
Helt igennem fantastisk
Helt igennem fantastisk lys og nem installation. Pæren virker både til kort og langt lys
Fordele
Nem montage og godt lys
Ulemper
Der kan være lidt svært at gennemskue hvilken adapter ring der skal bruges til bmw f30 serie. Det er type p til dem der er i tvivl
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2026-08-19
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2026-08-19
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2026-06-14
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2025-03-26
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2025-03-26