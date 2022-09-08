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Udgået
9005WHVB1
Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
Philips WhiteVision-lyskilder føjer et intenst, hvidt xenon-look til din bils forlygter, så du får en god køreoplevelse om natten. Den øgede lysstyrke med 60 % hvidere lys gør WhiteVision til en perfekt kombination af stil og sikkerhed.
Lyskildetype: HB3
Pakke med 1 stk.
12,8 V, 65 W
Philips WhiteVision-lyskilder klarer sig bedre end andre blå autolyskilder på markedet og er det helt rigtige valg for chauffører, der ønsker at køre med stil, uden at det bringer sikkerheden i fare. Med en høj farvetemperatur og en elegant hvid hætte er WhiteVision den ultimative opgradering til dine forlygter. Philips' patenterede 3. generations belægningsteknologi er et revolutionerende mesterværk, der gør WhiteVision til den første lyskilde med et virkelig hvidt lys.
WhiteVision giver dine forlygter det elegante look forbundet med dyre biler.
WhiteVision er ECE-certificeret og det første intense hvide lys, der er lovligt at bruge på vejene. Det giver dig den ultimative synlighed, uden at det sætter sikkerheden i fare ved at blænde bilen foran.
Anmeldelser
I forhold til almindelige halogenlyskilder
Anvendes forskelligt alt efter lyskildetype