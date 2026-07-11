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9005WVUB1
Lyskildetype: HB3
12 V, 60W
Op til 60% bedre udsyn
Skarpt hvidt look
Antal lyskilder: 1
Philips WhiteVision ultra-lyskilder til forlygter revolutionerer udseendet på din bil med et skarpt, hvidt lys. Det rigtige valg for en lyskraftig og stilfuld køreoplevelse!
Philips WhiteVision ultra er designet til bilister, der er på udkig efter en opgradering med den stil og det udseende, der minder om LED-belysning, men som har et køretøj med halogenteknologi. Takket være den nye og avancerede belægningsformel på glasset er WhiteVision ultra-pærerne vores hvideste lyskilder til lovlig brug på vejene, som giver et fantastisk udseende i forlygtens reflektor.
De opgraderede WhiteVision ultra-lyskilder er ECE-certificerede til klart hvidt lys på vejen. Bilisterne får et flot look og en trafikgodkendt pære i overensstemmelse med relevante bestemmelser. Uden at gå på kompromis med sikkerheden ved at blænde bilen foran giver den dig fremragende sigtbarhed.
3.8
ud af 5
256
Anmeldelser
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Bh6710
12/10/2025
Danmark
Bekræftet køber
Super godt lys
De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere
Fordele
Fantastisk lys
Ulemper
Meget høj pris
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling