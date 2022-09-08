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Udgået
9006PRC1
Lyskildetype: HB4
Pakke med 1 stk.
12 V, 55 W
Vores belysningsløsninger udsender en kraftig og præcis lysstråle med maksimal udgangseffekt. Vi producerer altid de bedste og mest effektive belysningsløsninger, fordi vi ved, at vores kvalitetslys en dag kan redde liv
Lys er en grundlæggende del af køreoplevelsen, og lys er den første og eneste del af sikkerhedsforanstaltningerne, der faktisk hjælper med til at forhindre ulykker. Philips fremmer aktivt sikkerheden ved at øge udsynet og belysningen på vejen.
Philips har i 100 år været en førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips.
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