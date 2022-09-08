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Udgået

Visionlyskilde til forlygter

9006PRC1

Føl dig sikker, kør sikkert
Med op til 30 % bedre udsyn i forhold til en standardbilpære sikrer Vision-forlygtepærerne en fremragende lysstråle til en yderst konkurrencedygtig pris med original udstyrskvalitet, som giver større sikkerhed og komfort.
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Op til 30 % bedre udsyn sammenlignet med en standardlyskilde

Føl dig sikker, kør sikkert

  • Lyskildetype: HB4

  • Pakke med 1 stk.

  • 12 V, 55 W

Vision-lyskilder projicerer længere lysstråler end standardlyskilder

Vision-lyskilder projicerer længere lysstråler end standardlyskilder

Vores belysningsløsninger udsender en kraftig og præcis lysstråle med maksimal udgangseffekt. Vi producerer altid de bedste og mest effektive belysningsløsninger, fordi vi ved, at vores kvalitetslys en dag kan redde liv

Trafiksikkerhed handler om at se og blive set

Trafiksikkerhed handler om at se og blive set

Lys er en grundlæggende del af køreoplevelsen, og lys er den første og eneste del af sikkerhedsforanstaltningerne, der faktisk hjælper med til at forhindre ulykker. Philips fremmer aktivt sikkerheden ved at øge udsynet og belysningen på vejen.

Mange større bilfabrikanter vælger Philips

Mange større bilfabrikanter vælger Philips

Philips har i 100 år været en førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips.

Tekniske specifikationer

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