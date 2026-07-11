Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
9006XVGB1
Lyskildetype: HB4
12 V, 51 W
Testet for 10 G vibrationsbestandighed
Op til 130 % større lysstyrke
Antal lyskilder: 1
Perfekt belysning er især vigtigt på lang afstand – normalt 75-100 meter foran køretøjet. Philips X-tremeVision G-force øger din sigtbarhed med op til 130 % klarere lys. Dette hjælper dig med at opdage forhindringer og potentielle farer tidligere end med de fleste andre halogenlyskilder.
Med optimeret højpræcisionsglødetrådsgeometri, op til 13 bar højtryksgas, højpræcisionsbelægning og UV-kvartsglas i høj kvalitet bekræfter Philips X-tremeVision-lyskilder en ny milepæl inden for autolyskilder. De er fremstillet til ultimativ ydeevne og kompromisløs sigtbarhed.
Det klare, hvide lys på op til 3350 Kelvin er betydeligt hvidere end for almindelige lyskilder. Philips Gradient Coating-teknologien producerer et kraftigere lys, så du kan nyde en af de klareste ydeevner inden for autolyskilder og en yderst komfortabel køreoplevelse om natten.
3.8
ud af 5
256
Anmeldelser
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Bh6710
12/10/2025
Danmark
Bekræftet køber
Super godt lys
De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere
Fordele
Fantastisk lys
Ulemper
Meget høj pris
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling