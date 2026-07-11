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Udgået

X-tremeVision G-forceBestandighed over for 10 G vibrationer

9006XVGB1

3.8
| (256) Anmeldelser
Opnå hidtil uset effektivitet
Philips X-tremeVision G-force HB4 er nogle af de klareste autolyskilder, du kan købe. Med op til 130 % kraftigere lysstyrke og en overlegen lyskeglelængde er de overlegne i forhold til de fleste andre autolyskilder. Se længere, reager hurtigere og kør mere sikkert.
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Op til 130 % kraftigere lys

Opnå hidtil uset effektivitet

  • Lyskildetype: HB4

  • 12 V, 51 W

  • Testet for 10 G vibrationsbestandighed

  • Op til 130 % større lysstyrke

  • Antal lyskilder: 1

Se længere, og reager hurtigere med op til 130 % større lysstyrke

Perfekt belysning er især vigtigt på lang afstand – normalt 75-100 meter foran køretøjet. Philips X-tremeVision G-force øger din sigtbarhed med op til 130 % klarere lys. Dette hjælper dig med at opdage forhindringer og potentielle farer tidligere end med de fleste andre halogenlyskilder.

En af de klareste lyskilder, der giver en fantastisk lysstyrke

Med optimeret højpræcisionsglødetrådsgeometri, op til 13 bar højtryksgas, højpræcisionsbelægning og UV-kvartsglas i høj kvalitet bekræfter Philips X-tremeVision-lyskilder en ny milepæl inden for autolyskilder. De er fremstillet til ultimativ ydeevne og kompromisløs sigtbarhed.

Betydeligt hvidere lys, der giver øget komfort og sikkerhed

Det klare, hvide lys på op til 3350 Kelvin er betydeligt hvidere end for almindelige lyskilder. Philips Gradient Coating-teknologien producerer et kraftigere lys, så du kan nyde en af de klareste ydeevner inden for autolyskilder og en yderst komfortabel køreoplevelse om natten.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

256

Anmeldelser

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

12/10/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Super godt lys

De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere

Fordele

Fantastisk lys

Ulemper

Meget høj pris

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

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