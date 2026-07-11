Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
9012XVPB1
Pæretype: HIR2
12 V, 55 W
Op til 150% kraftigere lys
Op til 300 timer
Antal pærer: 1
Med Philips X-tremeVision Pro150 får du op til 150 % kraftigere lys¹. Kør hjem til dem, du holder af, i sikker forvisning om, at du kan se tydeligt selv i mørke og under dårlige vejrforhold. Avanceret glødetrådsdesign giver større præcision og luminans for bedre oplysning af vejen, mens den nye Diamond Precision-kvartsglasteknologi sikrer klarere lysstyrke.
Den nye produktionsteknik til Philips Diamond Precision-kvartsglasset øger lysgennemstrømningen og giver større modstand mod varmechok og tryk. En skræddersyet sammensætning af ædelgasser beskytter glødetråden yderligere mod aldring. Det betyder større lysstyrke og en længere levetid på op til 450 timer (refererer til H7; HIR2: 300 timer), hvilket sandsynligvis er den længste tid for en lyskilde med den styrke.
Philips X-tremeVision Pro150 kan lyse op til 70 meter længere(2) frem på vejen og giver dig derfor bedre mulighed for at reagere på potentielt farlige situationer. En længere sikkerhedsafstand gør køreturen mere sikker for dig selv og dine passagerer.
3.8
ud af 5
256
Anmeldelser
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Bh6710
12/10/2025
Danmark
Bekræftet køber
Super godt lys
De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere
Fordele
Fantastisk lys
Ulemper
Meget høj pris
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
1 Lysstyrke sammenlignet med lovens mindstekrav.
2 Den yderligere sikkerhedsafstand er en sammenligning mellem strålelængden og den afledte minimumværdi i henhold til ECE-regulativet baseret på 1 lux. Længste afstand fra bilen.
3 Gælder for brug af nærlys, er anderledes for tågelys