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Udgået

Professionelle DJ-hovedtelefoner

A1PRO/00

4.2

| (13) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt

Professionelle DJ-hovedtelefoner

A1PRO-hovedtelefonerne, der er skabt i samarbejde med Armin van Buuren, som 5 gange er kåret til verdens bedste DJ, er som skabt til et liv med elektronisk musik. På farten eller ved mixerpulten giver disse hovedtelefoner kraft og dynamik til alle melodier.

Se alle fordele

i samarbejde med Armin van Buuren

Professionelle DJ-hovedtelefoner

  • Professionelle DJ-hovedtelefoner

  • On-ear

  • Bløde ørepuder

  • Flad sammenfoldning

40 mm, 2500 mW drivere sikrer musik uden forvrængning

40 mm, 2500 mW drivere sikrer musik uden forvrængning

40 mm neodymdrivere med høj effekt og designet til 2500 mW effekt leverer klar, dynamisk musik uden forvrængning, selv ved høj lydstyrke eller med høj lydindgang.

Lukket bagende og støjisolerende ørekapsler, der giver total lydisolering

Lukket bagende og støjisolerende ørekapsler, der giver total lydisolering

Arkitekturen med lukket bagende giver optimal bas og lader dig lytte til musikken, så højt som du vil, uden at slippe lyden ud, mens de omsluttede ørekapsler forsegler mellemrummet mellem ørerne og hovedtelefonerne og giver suveræn lydisolering.

Spiralledningen kan trækkes ud til 1,8 m og give større bevægelsesfrihed

Nyd en større bevægelsesfrihed med en 1,4 m lang spiralledning, der kan trækkes ud til 1,8 m. Spiralen reducerer også belastningen ved træk, samtidig med at du får ekstra udvidelse uden sammenfiltrede ledninger.

Tekniske specifikationer

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4.2

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Anmeldelser

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2

15/10/2014

Deutschland

Deutschland

Super Kopfhörer

Ich habe seit kurzem die neuen Kopfhörer Philips A1-Pro. Und ich bin sehr begeistert von ihnen. Sie haben einen Frequenzbereich bis 23000 Hz und eine maximale Leistung von 2500 mW. Sie kommen in einer schicken schwarzen Verpackung daher, wo schon das Auspacken sehr viel Spaß macht. Designtechnisch wirken sie sehr schlicht, aber das ist ja in der heutigen Zeit auch der Trend. Je nachdem auf welcher Seite man das Abspielgerät verwendet, kann das Kabel am linken oder rechten Lautsprecher angeschlossen werden. Es ist also nicht nötig, die Kopfhörer zu drehen. Zusätzlich zum normalen Klinkenstecker gibt es noch einen Adapter auf 6,3mm Klinke. Beide Stecker sind vergoldet und wirken dadurch sehr hochwertig. Das Kabel hat eine Länge von 1,4m und kann bei ziehen auf 1,8m verlängert werden. Der Kopfhörerbügel ist aus Plastik und oben, wo er auf dem Kopf aufliegt, gepolstert. Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass die Form sehr eng ist, aber beim längeren Tragen hat sich dies nicht bestätigt. Es sieht auf dem ersten Blick recht instabil aus (vor allem an den Drehpunkten), aber bei Verwendung ist davon nichts zu merken. Es gibt kein Knacken oder ähnliches. Die Bügel sind beidseitig verstellbar. Auf einer entsprechenden Skala kann man, sofern man seine Maße weiß, sehr leicht seine persönlich richtige Größe einstellen. Des Weiteren sind die Kopfhörer auch längs schwenkbar, sodass für jeden Kopf und für jede Bedürfnisse die richtige Form gefunden werden kann. Die Kopfhörermuscheln selbst sind sehr weich und dadurch bequem zu tragen. Sie liegen gut am Kopf an und schotten die Ohren von der Außenwelt hab, sodass es beim Hören keine störenden Hintergrundgeräusche gibt. Zusätzlich sind die Polster austauschbar. Der Klang der Kopfhörer ist sehr gut. Auch bei sehr lauten Tönen gibt es kein Krächzen oder Verzerren und die Bässe machen wirklich Spaß. Ich habe die Kopfhörer jetzt schon Zuhause an der Anlage und unterwegs am Handy getestet und bin wirklich begeistert und würde die Kopfhörer sofort weiter empfehlen. Für unterwegs sind die Muscheln noch klappbar, sodass sie wunderbar zu transportieren sind.

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28/09/2014

Deutschland

Deutschland

Nichts zu meckern..

Verpackung Lieferumfang Der A1-Pro wird in einer kleinen Box geliefert. Die Klappe ist im Inneren mit Schaumstoff ausgekleidet, sodass der Kopfhörer während des Transports fest in der dafür vorgesehenen Position verbleibt. Die Verpackung ist also auch weiterhin zum Transportieren bestens geeignet. Neben dem Kopfhörer befinden sich noch das ca. 1,5 m lange Anschlusskabel mit 3,5mm Klinkenstecker in der Verpackung sowie ein Adapter auf den großen Klinkenstecker. Das Kabel hat kurz vor dem Anschluss ins Gerät noch eine Spirale, sodass das Kabel auch noch etwas flexibler in Punkto Länge ist. Der Stecker in den Kopfhörer kann an beiden Hörmuscheln eingesteckt werden, je nach dem ob man das Kabel lieber auf der rechten oder der linken Seite mag. Den Stecker kann man nur in einer bestimmten Position in die Hörmuschel einführen, wenn dann der Stecker gedreht wird ist er somit "gesichert" und kann nicht aus dem Gerät rutschen. Design und Tragekomfort Der Kopfhörer ist aus Plastik und schlicht im Design, wirkt aber trotzdem recht hochwertig und gut verarbeitet. Der Bügel ist mit knapp 3 cm Breite angenehm schmal und kann an beiden Seiten problemlos auf die gewünschte Größe eingestellt werden. Hierbei sehr hilfreich die auf beiden Seiten des Bügels aufgedruckten Skalen, sodass die Größe jederzeit einfach wieder eingestellt werden kann. Innen ist der Bügel noch mit einem Polster versehen, dass der Bügel nicht am Kopf reibt. Der Bügel kann auch an beiden Seiten, Richtung Ohrmuscheln, in zwei Stufen "abgeknickt" werden, sodass jeder eine bequeme Einstellung finden müsste. Die Ohrmuscheln sind an zwei Punkten befestigt, sodass auch diese flexibel sind und sich dem Träger anpassen. Beide Ohrmuscheln können 90° nach vorne gedreht werden, haben einen Durchmesser von ca. 70 mm und sind sehr gut geplostert. Anfangs wirken die Ohrmuscheln etwas klein, aber diese sollen auf dem Ohr aufliegen und nicht das Ohr umschließen. Der Kopfhörer sitzt fest, verrutscht nicht und durch die gut gepolsterten Ohrmuscheln ist er sehr bequem. Ich kann ihn problemlos über längeren Zeitraum tragen. Klang Durch den gut sitzenden Kopfhörer ist man, wenn der Kopfhörer noch nicht benutzt wird, schon fast völlig von Nebengeräuschen abgeschirmt. Der Kopfhörer hat 2500 mW Leistung und der Sound ist satt und auch bei hoher Lautstärke klar und verzerrt nicht. Auch die Bässe sind recht ordentlich für einen Kopfhörer. Allgemein kann ich als "Nicht-DJ" nichts am Sound aussetzen und würde ihn jederzeit weiterempfehlen. Fazit Alles in Allem ein sehr guter Kopfhörer der fest und bequem sitzt, satten und klaren Sound bietet und hohe Lautstärken ohne Probleme meistert. Empfehle den Kopfhöhrer uneingeschränkt weiter.

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11/01/2018

Portugal

Portugal

Som esplêndido

Dos melhores que tive. Som excelente Boa acustica Insonorização excelente

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Denne anmeldelse blev foretaget for A1PRO Auscultadores estilo DJ profissionais

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