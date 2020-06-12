Søgeord

      GoZero Karboniseringsflaske til sodavandsmaskine

      ADD912/10

      For et sprudlende liv!

      Med Philips GoZero-sodavandsmaskinen kan du forkæle dig selv med forfriskende danskvand, når du har lyst. Det kræver kun 3 enkle trin: Fyld, drej, og tryk! Elegant design med finish i børstet rustfrit stål.

      Karboniseringsflaske til sodavandsmaskine

      For et sprudlende liv!

      BPA-fri PET-flaske

      3 nemme trin til at lave frisk danskvand derhjemme

      3 nemme trin til at lave frisk danskvand derhjemme: fyld, drej og tryk!

      BPA-frit materiale

      BPA-frit materiale.

      Kompatibel med Philips ADD4901, ADD4902, ADD4904, ADD4905

      Kompatibel med sodavandsmaskinerne Philips ADD4901, ADD4902, ADD4904 og ADD4905.

      Elegant design med finish i børstet rustfrit stål

      Elegant design med finish i børstet rustfrit stål, der passer til dit køkken eller hjem.

      Mindsker forbruget af engangsplast

      En CO2-beholder giver op til 60 liter lækkert danskvand, hvilket sparer til 120 engangsplastflasker.*

      Tekniske specifikationer

      Flaskespecifikationer

        Flasketilslutning
        Twist
        Flaskemateriale
        BPA-fri PET
        Rustfrit stål
        Sutteflaskekapacitet
        1 L

      Hovedfunktioner

        Produktmål
        82,7*82,7*290,2 mm
        Kvantitet
        1
      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.

