CO2-beholder til sodavandsmaskine
Et bæredygtigt og sprudlende liv!
Gør dit liv mere sprudlende, og beskyt miljøet med vores CO2-beholder i høj kvalitet. Besøg BigW, vores partner inden for CO2-beholdere, for at få mere at vide om udskiftning af beholderen.
Et bæredygtigt og sprudlende liv! Gas i fødevarekvalitet
Kvalitets-CO2 i fødevarekvalitet.
Mindsker forbruget af engangsplast
En CO2-beholder giver op til 60 liter lækkert danskvand, hvilket sparer til 120 engangsplastflasker.*
Sammenlignet med 500 ml flasker med kulsyreholdige drikke.
