Indkøbskurv

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Udgået
AE1120/00
Selvforsynende
Forsyn dig selv med strøm med enhedens innovative, kinetisk drevne strømkilde - et miljøvenligt alternativ til batteridrevne enheder. Giver strøm til radioer, lommelygter eller opladning af en telefon eller en anden enhed, og er en brugervenlig måde at holde sig opladet på.
Sid Ikke i mørke. Med den indbyggede lommelygte holder enheden alting i gang længe efter, at solen er gået ned. Denne enhed fjerner risikoen ved dårligt belyste aktiviteter ved nattetide, og den er lige det du har brug for i tilfælde af strømsvigt. Kinetisk strømgenerering holder automatisk alting opladet og eliminerer bekymringer om flade batterier.
At være i sikkerhed er ofte ensbetydende med, at man kan finde dig. Enhedens indbyggede sirene tiltrækker opmærksomheden, hvilket betyder, at hjælpen aldrig er langt væk. Sirenen er kinetisk drevet for at undgå uventede problemer med batterier, og er et supplement designet til at give dig ro i sindet og sørge for, at din sikkerhed har førsteprioritet.
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