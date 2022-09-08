Indkøbskurv

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  • Den perfekte partner til udendørs aktiviteter
  • Den perfekte partner til udendørs aktiviteter
  • Den perfekte partner til udendørs aktiviteter
  • Den perfekte partner til udendørs aktiviteter
  • Den perfekte partner til udendørs aktiviteter
  • Den perfekte partner til udendørs aktiviteter
  • Den perfekte partner til udendørs aktiviteter

Udgået

Transportabel radio

AE1120/00

Den perfekte partner til udendørs aktiviteter
Den bærbare Philips AE1120/00-radio er bygget til udendørs brug. Den drives af kinetisk energi, så der er ikke behov for batterier, og den har en indbygget sirene til at tiltrække opmærksomhed og en USB-oplader, der holder enheder opladet og tilsluttet.
Se alle fordele

med denne bærbare radio

Den perfekte partner til udendørs aktiviteter

  • Selvforsynende

Kinetisk strøm til problemfri opladning

Kinetisk strøm til problemfri opladning

Forsyn dig selv med strøm med enhedens innovative, kinetisk drevne strømkilde - et miljøvenligt alternativ til batteridrevne enheder. Giver strøm til radioer, lommelygter eller opladning af en telefon eller en anden enhed, og er en brugervenlig måde at holde sig opladet på.

Integreret lommelygte til belysning af natlige aktiviteter

Integreret lommelygte til belysning af natlige aktiviteter

Sid Ikke i mørke. Med den indbyggede lommelygte holder enheden alting i gang længe efter, at solen er gået ned. Denne enhed fjerner risikoen ved dårligt belyste aktiviteter ved nattetide, og den er lige det du har brug for i tilfælde af strømsvigt. Kinetisk strømgenerering holder automatisk alting opladet og eliminerer bekymringer om flade batterier.

Indbygget sirene for at holde dig sikker

Indbygget sirene for at holde dig sikker

At være i sikkerhed er ofte ensbetydende med, at man kan finde dig. Enhedens indbyggede sirene tiltrækker opmærksomheden, hvilket betyder, at hjælpen aldrig er langt væk. Sirenen er kinetisk drevet for at undgå uventede problemer med batterier, og er et supplement designet til at give dig ro i sindet og sørge for, at din sikkerhed har førsteprioritet.

Tekniske specifikationer

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