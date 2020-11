Stik til stereohovedtelefoner giver bedre personlig musiknydelse.

Tilslut dine egne hovedtelefoner til denne Philips-enhed for at få en mere personlig lytteoplevelse, lige når det passer dig. Du kan nyde din yndlingsmusik i fantastisk kvalitet uden at forstyrre andre ved at slutte dine hovedtelefoner til denne enhed.