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Udgået
AE2330/00
Et stænk musik i bruseren
Få musik i bruseren med Philips AE2330/00-radioen til badeværelset. Det stænksikre design gør det muligt at bruge den i hele badeværelset. Den aftagelige rem gør det hurtigt og nemt at hænge den i bruseren.
Indbygget ur holder styr på tiden. Når radioen er slukket, tændes urdisplayet.
Radioens specielle design gør, at den passer naturligt ind i hånden, og den ru belægning på begge sider sikrer, at du kan holde fast på den med våde hænder. Bunden af radioen er gummibelagt, så du nemt kan trykke på knapperne, uden at radioen glider ud af hænderne på dig.
Indikatoren for lavt batteriniveau lyser, når batteriniveauet er lavt.
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3.7
ud af 5
50
Anmeldelser
Doms
14/12/2012
United Kingdom
Philips Bathroom radio AE2330
Perfect bathroom radio,ease of use,reception excellent,absolutely no faults,perfect product.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AE2330 Bathroom radio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AE2330 Bathroom radio
Jon3717
25/07/2012
United Kingdom
Just the job !
A beautifully designed product, good build quality with excellent clear sound. Can be heard over the sound of the shower which is key for a product such as this. Nice compact size so fairly unobtrusive and takes us very little space in the bathroom window where it resides. The only minus for me is that when the radio is on the clock is not displayed, the frequency of the radio is instead. Overall an excellent product I would recommend to others.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AE2330 Bathroom radio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AE2330 Bathroom radio
Geoffers71
25/07/2012
United Kingdom
Just the job !
A beautifully designed product, good build quality with excellent clear sound. Can be heard over the sound of the shower which is key for a product such as this. Nice compact size so fairly unobtrusive and takes us very little space in the bathroom window where it resides. The only minus for me is that when the radio is on the clock is not displayed, the frequency of the radio is instead. Overall an excellent product I would recommend to others.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AE2330 Bathroom radio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AE2330 Bathroom radio