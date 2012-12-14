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Udgået

Radio til badeværelset

AE2330/00

3.7

| (50) Anmeldelser

Et stænk musik i bruseren

Få musik i bruseren med Philips AE2330/00-radioen til badeværelset. Det stænksikre design gør det muligt at bruge den i hele badeværelset. Den aftagelige rem gør det hurtigt og nemt at hænge den i bruseren.

Se alle fordele

med denne radio til badeværelset

Et stænk musik i bruseren

Indbygget urfunktion

Indbygget ur holder styr på tiden. Når radioen er slukket, tændes urdisplayet.

Skridsikkert og gribevenligt design

Radioens specielle design gør, at den passer naturligt ind i hånden, og den ru belægning på begge sider sikrer, at du kan holde fast på den med våde hænder. Bunden af radioen er gummibelagt, så du nemt kan trykke på knapperne, uden at radioen glider ud af hænderne på dig.

Indikatoren for lavt batteriniveau sørger for, at du kan følge batteriniveauet

Indikatoren for lavt batteriniveau sørger for, at du kan følge batteriniveauet

Indikatoren for lavt batteriniveau lyser, når batteriniveauet er lavt.

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Anmeldelser

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3.7

ud af 5

50

Anmeldelser

2

14/12/2012

United Kingdom

United Kingdom

Philips Bathroom radio AE2330

Perfect bathroom radio,ease of use,reception excellent,absolutely no faults,perfect product.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AE2330 Bathroom radio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AE2330 Bathroom radio

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Just the job !

A beautifully designed product, good build quality with excellent clear sound. Can be heard over the sound of the shower which is key for a product such as this. Nice compact size so fairly unobtrusive and takes us very little space in the bathroom window where it resides. The only minus for me is that when the radio is on the clock is not displayed, the frequency of the radio is instead. Overall an excellent product I would recommend to others.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AE2330 Bathroom radio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AE2330 Bathroom radio

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Just the job !

A beautifully designed product, good build quality with excellent clear sound. Can be heard over the sound of the shower which is key for a product such as this. Nice compact size so fairly unobtrusive and takes us very little space in the bathroom window where it resides. The only minus for me is that when the radio is on the clock is not displayed, the frequency of the radio is instead. Overall an excellent product I would recommend to others.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AE2330 Bathroom radio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AE2330 Bathroom radio

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