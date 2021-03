Find din iPhone eller InRange med kun ét tryk

For at søge efter den tilføjede genstand inden for den fastsatte rækkevidde skal du trykke på hjem-knappen på din iPhone 4S/nye iPad, og den InRange-enhed, der er knyttet til genstanden, ringer. Tryk på knappen på InRange-enheden for at lede efter din iPhone 4S/nye iPad inden for den fastsatte rækkevidde omvendt.