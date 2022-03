Nem Bluetooth-parring med et enkelt tryk med NFC-aktiverede smartphones

Det er nemt at parre Bluetooth®-enheder med one touch-NFC-teknologi (Near Field Communications). Du skal blot trykke den NFC-aktiverede smartphone eller tablet mod NFC-området på en højttaler for at aktivere højttaleren, starte Bluetooth®-parring og begynde at streame musik.