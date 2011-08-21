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Udgået
AJ1000/12
Vågn op til din yndlingsmelodi i radioen
Stå op til din yndlingsradiostation eller dine yndlingsalarmtoner. Denne elegante Philips-clockradio AJ1000/12 med spejl-finish lader dig forudindstille to alarmer, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter. En nænsom opvågning med et smil hver dag.
Display med spejl-finish
Analog FM-tuning
To ringetidspunkter
Vågn op til lyden fra din yndlingsradiostation eller en buzzer. Du skal bare indstille alarmen på din Philips clockradio, så den vækker dig med den radiostation, du lyttede til sidst, eller du kan vælge at blive vækket af en buzzer-lyd. Når vækketidspunktet er nået, vil din Philips clockradio automatisk tænde for den radiostation eller udløse buzzeren.
For at undgå, at du sover over dig, har Philips-vækkeuret en slumrefunktion. Hvis vækkeuret ringer, og du gerne vil sove lidt mere, skal du bare trykke på Gentag alarm-knappen én gang og lægge dig ned og sove. Ni minutter senere ringer vækkeuret igen. Du kan fortsætte med at trykke på Gentag alarm-knappen hvert niende minut, indtil du vælger at slukke helt for alarmen.
Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm. Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvist højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.
3.0
ud af 5
76
Anmeldelser
21/08/2011
Danmark
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ1000 Clockradio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ1000 Clockradio
JonnyK
22/07/2012
United Kingdom
Stylish, functional and simple to use.
I was originally drawn to this product due to it's stylish design and appearance. It is reasonably priced, easy to set up and use and the radio has excellent reception.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ1000 Clock Radio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ1000 Clock Radio
jelo52
30/08/2020
France
pratique avec ses 2 alarmes programmables
Ce réveil vous permet de dormir sur vos 2 oreilles, en effet il offre la possibilité de régler la luminosité sur 2 niveaux pour les personnes sensibles, il peut être utilisé soit pour 2 personnes avec des horaires de levée différents ou pour 2 horaires différents suivant les jours, la programmation est intuitive, il suffit de positionner des boutons glissants pour choisir le réglage à faire, ensuite on appuie sur le + ou le - pour le réglage, c'est la même méthode pour regler l'heure de l'horloge et les alarmes. Ensuite on active l'alarme voulue en faisant glisser son bouton, soit en mode radio ou en mode buzzer. Le gros bouton supérieur permet d'arrêter l'alarme même dans le noir.
Fordele
facile à programmer et grands chiffres de l'horloge, utilisable par un couple
Ulemper
aucun à mon sens
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ1000 Radio-réveil
Dato for brug 2018-08-30
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ1000 Radio-réveil
Dato for brug 2018-08-30