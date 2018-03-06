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Udgået

Clockradio med digital tuning

AJ1003/12

3

| (53) Anmeldelser

Stå op med glæde

Elegant spejlskærm og aluminiumskabinet gør dette til den perfekte sengebordskammerat. Du får samtidig en ren musiknydelse med den indbyggede FM-radio til vækning og et praktisk kabel, der giver dig adgang til dit bærbare musiksystem.

Se alle fordele

til din yndlingssang i radioen

Stå op med glæde

  • Display med spejl-finish

  • Digital FM-tuning

  • To ringetidspunkter

  • Nødstrøm til klokkeslæt og alarm

Vågn op til din yndlingsmelodi eller lyden af buzzeren

Vågn op til din yndlingsmelodi eller lyden af buzzeren

Vågn op til lyden fra din yndlingsradiostation eller en buzzer. Du skal bare indstille alarmen på din Philips clockradio, så den vækker dig med den radiostation, du lyttede til sidst, eller du kan vælge at blive vækket af en buzzer-lyd. Når vækketidspunktet er nået, vil din Philips clockradio automatisk tænde for den radiostation eller udløse buzzeren.

Gentag alarm for yderligere snooze

Gentag alarm for yderligere snooze

For at undgå, at du sover over dig, har Philips-vækkeuret en slumrefunktion. Hvis vækkeuret ringer, og du gerne vil sove lidt mere, skal du bare trykke på Gentag alarm-knappen én gang og lægge dig ned og sove. Ni minutter senere ringer vækkeuret igen. Du kan fortsætte med at trykke på Gentag alarm-knappen hvert niende minut, indtil du vælger at slukke helt for alarmen.

Blid vækning for en behagelig opvågning

Blid vækning for en behagelig opvågning

Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm. Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvist højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.0

ud af 5

53

Anmeldelser

06/03/2018

France

France

Très satisfait!

Je suis très satisfaite de cet appareil! Très joli esthétiquement et je trouve très facile d’en comprendre le fonctionnement. J’adore le produit. La seule chose que je me demande est comment présélectionner la fréquence fm pour l’alarme? Je comprends comment présélectionner les 20 postes de radio mais précisément pour la fréquence fm de l’alarme? Malheureusement ce n’est pas écrit dans la notice... sinon ce radio est parfait pour mes besoins! Je le recommande pour des gens qui veulent un radio-réveil joli et simple d’utilisation. Je suis bien contente de mon achat. Merci.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ1003 Radio réveil avec tuner numérique

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ1003 Radio réveil avec tuner numérique

03/09/2013

Italia

Italia

Consigliatissima

Unica nel design e nella performance, fa anke più del suo dovere di radio sveglia perkè è comodissima anke per ascoltare musica dal proprio MP3 semplicemente collegandolo... Pratica la doppia sveglia!!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ1003 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ1003 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

21/07/2013

Nederland

Nederland

Een wekker is een wekker

Wij zochten een strakke wekker, niks meer, niks minder En dit is hem precies. Elegant design, duidelijke display en goed (dubbel) weksignaal. Heel even wennen met instellen maar eenmaal ingesteld doet hij precies waar hij voor is. Prima apparaat voor deze prijs.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ1003 Klokradio met digitale tuner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ1003 Klokradio met digitale tuner

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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