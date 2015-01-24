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Udgået
AJ110/12
Kompakt vækkeur
Det kompakte vækkeur fra Philips giver dig nem indstilling af klokkeslæt, vækketid og kalender samt LCD-baggrundsbelysning, som slukker automatisk. Vækkeuret får strøm fra et enkelt AA-batteri, og er således ideelt til rejser. Med den gentagne vækning kan du slumre videre i fem minutter ekstra.
Det er nemt at indstille det præcise klokkeslæt og alarmfunktionerne på dette kompakte vækkeur. Det er lille nok til at kunne stå hvor som helst enten derhjemme eller på kontoret. Du kan også tage det med dig, når du skal ud at rejse.
Baggrundsbelyst LCD-display gør det nemt at se og betjene ved svag belysning og gør det hurtigt at se oplysninger.
Det er så nemt at indstille klokkeslæt og alarm, at det måske slet ikke er nødvendigt at se i lynhåndbogen eller brugervejledningen. Se blot clockradioens silkeskærmknapper for at indstille klokkeslæt og alarm.
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3.8
ud af 5
6
Anmeldelser
Olivier124535
24/01/2015
Nederland
Fijne wekker
Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ110 Wekker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ110 Wekker
JohD50
24/01/2015
Nederland
Fijne wekker
Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ110 Wekker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ110 Wekker
Frans200
21/05/2012
Nederland
Prima koop
Eenvoudig in te stellen en duidelijke display. Handig vind ik dat als je 's nachts de tijd wil weten je even drukt op het voorblad van de wekker. de wekker gaat altijd mee op reis en doet alles met een batterijtje.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ110 Wekker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ110 Wekker