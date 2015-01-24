ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

45 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Primært billede
  • Foto af produkt forfra
  • Primært billede

Udgået

Vækkeur

AJ110/12

3.8

| (6) Anmeldelser

Kompakt vækkeur

Det kompakte vækkeur fra Philips giver dig nem indstilling af klokkeslæt, vækketid og kalender samt LCD-baggrundsbelysning, som slukker automatisk. Vækkeuret får strøm fra et enkelt AA-batteri, og er således ideelt til rejser. Med den gentagne vækning kan du slumre videre i fem minutter ekstra.

Se alle fordele

Kompakt vækkeur

Handy størrelse, der gør den nem at tage med på arbejde eller på rejse

Det er nemt at indstille det præcise klokkeslæt og alarmfunktionerne på dette kompakte vækkeur. Det er lille nok til at kunne stå hvor som helst enten derhjemme eller på kontoret. Du kan også tage det med dig, når du skal ud at rejse.

Stort baggrundsbelyst LCD-display gør det nemmere at se ved svag belysning

Stort baggrundsbelyst LCD-display gør det nemmere at se ved svag belysning

Baggrundsbelyst LCD-display gør det nemt at se og betjene ved svag belysning og gør det hurtigt at se oplysninger.

Enkel indstilling af alarm og klokkeslæt

Det er så nemt at indstille klokkeslæt og alarm, at det måske slet ikke er nødvendigt at se i lynhåndbogen eller brugervejledningen. Se blot clockradioens silkeskærmknapper for at indstille klokkeslæt og alarm.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.8

ud af 5

6

Anmeldelser

2

24/01/2015

Nederland

Nederland

Fijne wekker

Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ110 Wekker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ110 Wekker

24/01/2015

Nederland

Nederland

Fijne wekker

Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ110 Wekker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ110 Wekker

21/05/2012

Nederland

Nederland

Prima koop

Eenvoudig in te stellen en duidelijke display. Handig vind ik dat als je 's nachts de tijd wil weten je even drukt op het voorblad van de wekker. de wekker gaat altijd mee op reis en doet alles met een batterijtje.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ110 Wekker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ110 Wekker

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.