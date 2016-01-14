ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

  • Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt forfra

Udgået

Clockradio med digital tuning

AJ130/12

2.2

| (5) Anmeldelser

Elegant design til enhver livsstil

Frigør din transportable musik derhjemme, og nyd den i fremragende lydkvalitet på Philips CD-clockradio med aux-in-tilslutning. Det strømlinede, pladsbesparende design omfatter en stor baggrundsbelyst LCD-skærm. Du kan vælge at vågne til en yndlings-CD, digital musik eller en alarm.

Se alle fordele

Vågn op til din yndlingsmusik eller til radio

Elegant design til enhver livsstil

  • CD

Kompatibel med CD-Recordable og CD-ReWritable.

CD-R-kompatibel betyder, at dit audioudstyr kan gengive både CD-R (CD-Recordable) og CD-RW (CD-ReWritable) discs. Der kan optages én gang på CD-R-diske, og de kan gengives på enhver CD-afspiller, mens CD-RW-diske kan optages og overskrives flere gange. Disse diske kan kun gengives på kompatible CD-afspillere. Laser-pick-uppen og CD-dekoderkredsløbet på CD-RW kompatible afspillere er specialudviklet til at læse det specielle faseskiftende CD-RW-lag. Det sikrer, at du altid kan gengive dine hjemmeindspillede diske på dit CD-audiosystem.

Aux-in-tilslutning til bærbar MP3-musikafspiller

Aux-in-tilslutning til bærbar MP3-musikafspiller

Stort baggrundsbelyst LCD-display gør det nemmere at se ved svag belysning

Stort baggrundsbelyst LCD-display gør det nemmere at se ved svag belysning

Baggrundsbelyst LCD-display gør det nemt at se og betjene ved svag belysning og gør det hurtigt at se oplysninger.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

2.2

ud af 5

5

Anmeldelser

5
4
1

14/01/2016

Italia

Italia

Portatile leggero ma...

tutto ok unico problema non si può spegnere senza staccare la spina dalla corrente...poi ultimamente non so perchè la radio è sparita...

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ130 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ130 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

27/11/2014

Nederland

Nederland

niet handig in te stellen

Als ik het alarm wil instellen moet ik het een paar keer overdoen voordat het uiteindelijk is gelukt. En aangezien het voor de kinderen is is het voor hun helemaal niet handig in gebruik. Radio is niet zuiver.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ130 Klokradio met digitale tuner

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ130 Klokradio met digitale tuner

06/09/2011

Nederland

Nederland

bediening ruim onder de maat

wij hebben dit product aangeschaft omdat de voorganger ervan binnen de garantie-periode defect was. Ziet er in eerste instantie leuk uit, echter de knoppen ter bediening bevinden zich aan 4 verschillende zijden van het product. Ervan uitgaande dat dit product meestal is gesitueerd op een nachtkastje in een niet altijd goed verlichte ruimte, betekent dit in de praktijk dat tbv bediening de klokradio moet worden vastgenomen om te kunnen bedienen............................lijkt onvoldoende over nagedacht ook de bediening op zich is qua volgorde etc niet altijd even logisch maar dit went

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ130 Klokradio met digitale tuner

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ130 Klokradio met digitale tuner

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.