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Udgået
AJ130/12
Elegant design til enhver livsstil
Frigør din transportable musik derhjemme, og nyd den i fremragende lydkvalitet på Philips CD-clockradio med aux-in-tilslutning. Det strømlinede, pladsbesparende design omfatter en stor baggrundsbelyst LCD-skærm. Du kan vælge at vågne til en yndlings-CD, digital musik eller en alarm.
CD
CD-R-kompatibel betyder, at dit audioudstyr kan gengive både CD-R (CD-Recordable) og CD-RW (CD-ReWritable) discs. Der kan optages én gang på CD-R-diske, og de kan gengives på enhver CD-afspiller, mens CD-RW-diske kan optages og overskrives flere gange. Disse diske kan kun gengives på kompatible CD-afspillere. Laser-pick-uppen og CD-dekoderkredsløbet på CD-RW kompatible afspillere er specialudviklet til at læse det specielle faseskiftende CD-RW-lag. Det sikrer, at du altid kan gengive dine hjemmeindspillede diske på dit CD-audiosystem.
Baggrundsbelyst LCD-display gør det nemt at se og betjene ved svag belysning og gør det hurtigt at se oplysninger.
2.2
ud af 5
5
Anmeldelser
marianna
14/01/2016
Italia
Portatile leggero ma...
tutto ok unico problema non si può spegnere senza staccare la spina dalla corrente...poi ultimamente non so perchè la radio è sparita...
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ130 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ130 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
sandra1
27/11/2014
Nederland
niet handig in te stellen
Als ik het alarm wil instellen moet ik het een paar keer overdoen voordat het uiteindelijk is gelukt. En aangezien het voor de kinderen is is het voor hun helemaal niet handig in gebruik. Radio is niet zuiver.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ130 Klokradio met digitale tuner
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ130 Klokradio met digitale tuner
vano
06/09/2011
Nederland
bediening ruim onder de maat
wij hebben dit product aangeschaft omdat de voorganger ervan binnen de garantie-periode defect was. Ziet er in eerste instantie leuk uit, echter de knoppen ter bediening bevinden zich aan 4 verschillende zijden van het product. Ervan uitgaande dat dit product meestal is gesitueerd op een nachtkastje in een niet altijd goed verlichte ruimte, betekent dit in de praktijk dat tbv bediening de klokradio moet worden vastgenomen om te kunnen bedienen............................lijkt onvoldoende over nagedacht ook de bediening op zich is qua volgorde etc niet altijd even logisch maar dit went
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ130 Klokradio met digitale tuner
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ130 Klokradio met digitale tuner