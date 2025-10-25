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Udgået
Oplysninger om vejret lige ved hånden
Start din dag rigtigt – hver dag. Den kompakte vejrclockradio fra Philips har et radiostyret ur og grafiske vejrudsigtsikoner med flerfarvede lysindikatorer. Din pålidelige vejrudsigtsleverandør sørger også for, at du kommer til tiden – altid.
Indendørs og udendørs temperatur
Baggrundsbelyst LCD-display gør det nemt at se og betjene ved svag belysning og gør det hurtigt at se oplysninger.
Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.
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4.5
ud af 5
15
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produkt
DonJuan24
25/10/2025
United Kingdom
18 years old and still going strong
I have had this radio for over 17 years and it’s great. The radio has become a little temperamental but the indoor and outdoor door temperature are the real wins.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ260 Weather Clock Radio
Dato for brug 2023-10-25
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ260 Weather Clock Radio
Dato for brug 2023-10-25
dkn2k
27/09/2016
United Kingdom
A delight to own..
I got this item about 6 years ago to replace a more expensive (but no longer working device manufactured by a well known competitor). I'm glad to report that my AJ260/05 is still going strong. Great battery life, excellent display and highly accurate too. What a bargain this was. I'm happy to recommend this product from Philips - although from their perspective, I guess they would prefer to see them being replaced by consumers a little more often!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ260 Weather Clock Radio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ260 Weather Clock Radio
22/03/2011
United Kingdom
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ260 Weather Clock Radio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ260 Weather Clock Radio