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Udgået

Clockradio med vejrindikator

AJ260/12

4.5

| (15) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produkt

Oplysninger om vejret lige ved hånden

Start din dag rigtigt – hver dag. Den kompakte vejrclockradio fra Philips har et radiostyret ur og grafiske vejrudsigtsikoner med flerfarvede lysindikatorer. Din pålidelige vejrudsigtsleverandør sørger også for, at du kommer til tiden – altid.

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Oplysninger om vejret lige ved hånden

  • Indendørs og udendørs temperatur

Stort baggrundsbelyst LCD-display gør det nemmere at se ved svag belysning

Stort baggrundsbelyst LCD-display gør det nemmere at se ved svag belysning

Baggrundsbelyst LCD-display gør det nemt at se og betjene ved svag belysning og gør det hurtigt at se oplysninger.

Vis vejret med grafiske animationer

Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

15

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produkt

2
1

25/10/2025

United Kingdom

United Kingdom

18 years old and still going strong

I have had this radio for over 17 years and it’s great. The radio has become a little temperamental but the indoor and outdoor door temperature are the real wins.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ260 Weather Clock Radio

Dato for brug 2023-10-25

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ260 Weather Clock Radio

Dato for brug 2023-10-25

27/09/2016

United Kingdom

United Kingdom

A delight to own..

I got this item about 6 years ago to replace a more expensive (but no longer working device manufactured by a well known competitor). I'm glad to report that my AJ260/05 is still going strong. Great battery life, excellent display and highly accurate too. What a bargain this was. I'm happy to recommend this product from Philips - although from their perspective, I guess they would prefer to see them being replaced by consumers a little more often!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ260 Weather Clock Radio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ260 Weather Clock Radio

22/03/2011

United Kingdom

United Kingdom

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ260 Weather Clock Radio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ260 Weather Clock Radio

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