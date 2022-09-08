Afspil og oplad din iPod samtidigt

Nyd din foretrukne MP3-musik mens du oplader din iPod! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din iPod direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPod, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din iPod løber tør for batteri. Brug fjernbetjeningen til at navigere, vælge og afspille den musik, der er gemt på din iPod. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din iPod, mens den sidder i dockingstationen.