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Udgået
AJ3121/05
Start dagen på din måde!
Denne elegante clockradio fra Philips ser både godt ud og vækker dig til tiden. Den har en indbygget FM/AM-radio, og du kan vælge, om du vil vækkes af din foretrukne radiostation eller af buzzer-alarmen.
Med sleep-timer kan du bestemme, hvor længe du vil lytte til musik eller en radiostation efter eget valg, inden du falder i søvn. Indstil blot en tidsgrænse (op til 2 time), og vælg en CD eller radiostation, du vil lytte til, mens du falder i søvn. Systemet fortsætter med at spille i det valgte tidsrum og skifter derefter til en strømbesparende, stille standby-tilstand. Med sleep-timer kan du falde i søvn til din yndlings-CD eller dit yndlings-radioprogram uden at tælle får eller bekymre dig om strømforbruget.
Vågn op til lyden fra din yndlingsradiostation eller en buzzer. Du skal bare indstille alarmen på din Philips clockradio, så den vækker dig med den radiostation, du lyttede til sidst, eller du kan vælge at blive vækket af en buzzer-lyd. Når vækketidspunktet er nået, vil din Philips clockradio automatisk tænde for den radiostation eller udløse buzzeren.
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3.5
ud af 5
28
Anmeldelser
Billbored
10/10/2011
United Kingdom
This clock will waken the dead!!!
This is an ideal clock for all the family.you can be roused from your sleep by either music,or a buzzer...you can have the music as loud as you need,and the buzzing gets louder if you don't waken right away: believe me;it will waken you.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3121 Clock Radio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3121 Clock Radio
Rosmond
03/08/2014
Nederland
9,8
Is een echte aanrader. Prima geluid vooral voor mensen met een slecht gehoor. Verlichting perfect. Bedieningsgemak oké. Kan geen nadelen vinden.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3121 Klokradio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3121 Klokradio
julleke
21/09/2012
België
Bekræftet køber
zeer goede eigenschappen
zeer praktich in omgang zowel radio als wekkerradio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3121 Klokradio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3121 Klokradio