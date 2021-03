Nem urindstilling til indstilling af klokkeslæt og alarm uden behov for instruktioner

Det er så let at indstille klokkeslæt og alarm, at det måske slet ikke er nødvendigt at se i lynhåndbogen eller brugsvejledningen. Se blot clockradioens silkeskærmknapper for at indstille klokkeslæt og alarm.