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Udgået

Clockradio

AJ3121/12

3.5

| (28) Anmeldelser

Start dagen på din måde!

Denne elegante clockradio fra Philips ser både godt ud og vækker dig til tiden. Den har en indbygget FM/AM-radio, og du kan vælge, om du vil vækkes af din foretrukne radiostation eller af buzzer-alarmen.

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Vågn op til radio eller buzzer

Start dagen på din måde!

Vågn op til din yndlingsmelodi eller lyden af buzzeren

Vågn op til din yndlingsmelodi eller lyden af buzzeren

Vågn op til lyden fra din yndlingsradiostation eller en buzzer. Du skal bare indstille alarmen på din Philips clockradio, så den vækker dig med den radiostation, du lyttede til sidst, eller du kan vælge at blive vækket af en buzzer-lyd. Når vækketidspunktet er nået, vil din Philips clockradio automatisk tænde for den radiostation eller udløse buzzeren.

Nem urindstilling til indstilling af klokkeslæt og alarm uden behov for instruktioner

Det er så let at indstille klokkeslæt og alarm, at det måske slet ikke er nødvendigt at se i lynhåndbogen eller brugsvejledningen. Se blot clockradioens silkeskærmknapper for at indstille klokkeslæt og alarm.

Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik

Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik

Med sleep-timer kan du bestemme, hvor længe du vil lytte til musik eller en radiostation efter eget valg, inden du falder i søvn. Indstil blot en tidsgrænse (op til 2 time), og vælg en CD eller radiostation, du vil lytte til, mens du falder i søvn. Systemet fortsætter med at spille i det valgte tidsrum og skifter derefter til en strømbesparende, stille standby-tilstand. Med sleep-timer kan du falde i søvn til din yndlings-CD eller dit yndlings-radioprogram uden at tælle får eller bekymre dig om strømforbruget.

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Anmeldelser

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3.5

ud af 5

28

Anmeldelser

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

This clock will waken the dead!!!

This is an ideal clock for all the family.you can be roused from your sleep by either music,or a buzzer...you can have the music as loud as you need,and the buzzing gets louder if you don't waken right away: believe me;it will waken you.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3121 Clock Radio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3121 Clock Radio

03/08/2014

Nederland

Nederland

9,8

Is een echte aanrader. Prima geluid vooral voor mensen met een slecht gehoor. Verlichting perfect. Bedieningsgemak oké. Kan geen nadelen vinden.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3121 Klokradio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3121 Klokradio

21/09/2012

België

België

Bekræftet køber

zeer goede eigenschappen

zeer praktich in omgang zowel radio als wekkerradio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3121 Klokradio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3121 Klokradio

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