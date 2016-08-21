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Udgået

Clockradio med digital tuning

AJ3123/12

2.6
| (91) Anmeldelser
Start dagen, som du vil!
Denne elegante clockradio AJ3123/12 ser både godt ud og vækker dig til tiden. Den har en indbygget FM-radio, og du kan vælge, om du vil vækkes af din foretrukne radiostation eller af buzzer-alarmen.
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Vågn op til radio eller buzzer

Start dagen, som du vil!

Vågn op til din yndlingsmelodi eller lyden af buzzeren

Vågn op til din yndlingsmelodi eller lyden af buzzeren

Vågn op til lyden fra din yndlingsradiostation eller en buzzer. Du skal bare indstille alarmen på din Philips clockradio, så den vækker dig med den radiostation, du lyttede til sidst, eller du kan vælge at blive vækket af en buzzer-lyd. Når vækketidspunktet er nået, vil din Philips clockradio automatisk tænde for den radiostation eller udløse buzzeren.

FM digital indstilling med faste indstillinger

FM digital indstilling med faste indstillinger

Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Blid vækning for en behagelig opvågning

Blid vækning for en behagelig opvågning

Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm. Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvist højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.

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Anmeldelser

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2.6

ud af 5

91

Anmeldelser

21/08/2016

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Bra funktioner med två alarm

Bra radio och lättanvänd. Det jag kan önska är att alarmtiden på radion kan vara längre än 30 min. Varför inte valbar?

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3123 Klockradio med digital mottagare

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3123 Klockradio med digital mottagare

21/01/2016

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Utmärkt tidvisare

Philips Klockradio med digital mottagare AJ3123 är ett utomordentligt trevligt sällskap vid sängen! Kan varmt rekommenderas!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3123 Klockradio med digital mottagare

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3123 Klockradio med digital mottagare

09/11/2016

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Guter Radio Wecker mit sehr genauer Uhrzeit

Das Gerät lässt sich gut Bedienen hat ein gutes Design die Uhrzeit bleibt beständig genau Radio Ton gut.Angenehmer Weckton

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3123 Digitaler Radiowecker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3123 Digitaler Radiowecker

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