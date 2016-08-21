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Udgået
AJ3123/12
Vågn op til lyden fra din yndlingsradiostation eller en buzzer. Du skal bare indstille alarmen på din Philips clockradio, så den vækker dig med den radiostation, du lyttede til sidst, eller du kan vælge at blive vækket af en buzzer-lyd. Når vækketidspunktet er nået, vil din Philips clockradio automatisk tænde for den radiostation eller udløse buzzeren.
Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.
Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm. Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvist højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.
2.6
ud af 5
91
Anmeldelser
JanA
21/08/2016
Sverige
Bekræftet køber
Bra funktioner med två alarm
Bra radio och lättanvänd. Det jag kan önska är att alarmtiden på radion kan vara längre än 30 min. Varför inte valbar?
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3123 Klockradio med digital mottagare
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3123 Klockradio med digital mottagare
BKL42
21/01/2016
Sverige
Bekræftet køber
Utmärkt tidvisare
Philips Klockradio med digital mottagare AJ3123 är ett utomordentligt trevligt sällskap vid sängen! Kan varmt rekommenderas!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3123 Klockradio med digital mottagare
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3123 Klockradio med digital mottagare
Wissenbacher
09/11/2016
Deutschland
Bekræftet køber
Guter Radio Wecker mit sehr genauer Uhrzeit
Das Gerät lässt sich gut Bedienen hat ein gutes Design die Uhrzeit bleibt beständig genau Radio Ton gut.Angenehmer Weckton
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3123 Digitaler Radiowecker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3123 Digitaler Radiowecker