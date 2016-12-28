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Udgået
AJ3200/12
Vågn op til FM-radio og en smartphone, som er fuldt opladet
Philips AJ3200-vækkeur oplader alle smartphones, iPhone eller Android, mens du sover. Den fleksible stander passer til stikkene på alle typer telefoner. Vågn op til din foretrukne FM-station, og start dagen fuldt opladet.
Universaloplader
Digital FM-tuning
To ringetidspunkter
Nødstrøm til klokkeslæt og alarm
Ikke mere kabelrod på dit natbord. Dette vækkeur leveres med tre udskiftelige holdere til opladning af din iPhone, Android eller andre smartphones. Brug Apple Lightning eller 30-bens opladningskablet i højre holder til din iPhone og/eller den medfølgende mikro-USB-holder til Android og andre telefoner. Når kablet og holderen er sat op, kan du tilslutte din smartphone og starte opladningen med det samme. Ledningerne er gemt væk, så de er ude af syne.
Vågn op til lyden fra din yndlingsradiostation eller en buzzer. Du skal bare indstille alarmen på din Philips clockradio, så den vækker dig med den radiostation, du lyttede til sidst, eller du kan vælge at blive vækket af en buzzer-lyd. Når vækketidspunktet er nået, vil din Philips clockradio automatisk tænde for den radiostation eller udløse buzzeren.
For at undgå, at du sover over dig, har Philips-vækkeuret en slumrefunktion. Hvis vækkeuret ringer, og du gerne vil sove lidt mere, skal du bare trykke på Gentag alarm-knappen én gang og lægge dig ned og sove. Ni minutter senere ringer vækkeuret igen. Du kan fortsætte med at trykke på Gentag alarm-knappen hvert niende minut, indtil du vælger at slukke helt for alarmen.
2.1
ud af 5
64
Anmeldelser
Markje73
28/12/2016
Nederland
Prima
Ik bezit de wekkerradio nu 5 dagen,en ik ben er zeer tevreden mee.het geluid van de radio is goed en het display vind ik niet te fel.ik ben er zeer blij mee!!
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3200 Klokradio
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3200 Klokradio
EricM
12/08/2016
France
Bekræftet køber
Un bon petit radio réveil avec supports de charge
c'est un bon petit radio réveil vraiment pas cher, tout simple, qui sert aussi de support de charge. Attention, ne vous attendez pas à lire votre musique avec, il est destiné à recharger votre mobile, rien de plus. Il y a deux alarmes réglables sur Radio ou Sonnerie Le + : connecté sur secteur, pas de piles polluantes, mais ceci dit, il y a des piles de sauvegarde, donc pas de panne de réveil Je recommande pour un usage quotidien
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3200 Radio-réveil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3200 Radio-réveil
Toorgmot
22/01/2016
United Kingdom
Very good for the money
Decent audio quality, two alarm settings and a phone charger! This products got way too low ratings on this website. It works perfectly and does everything I want. It also looks really cool. The only con is that you are unable to adjust the alarm audio level. It is the perfect level though. The alarm starts with a low sound level, but within 5 minutes it has reached a very comfortable sound level. If you use the radio without the alarm function the level can be set to a higher level.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3200 Clock Radio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3200 Clock Radio