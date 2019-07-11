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Udgået

Clockradio

AJ3226/12

2.8

| (16) Anmeldelser

Start dagen på din måde!

Denne elegante clockradio med dobbelt alarm fra Philips hjælper dig til at begynde dagen med din yndlingsradiostation eller en blid vækkelyd. Med det praktiske kabel kan du også tilslutte din bærbare musikafspiller ved din seng.

Se alle fordele

Vågn op til radio eller buzzer

Start dagen på din måde!

  • Analog FM/MW-tuning

  • To ringetidspunkter

  • Nødstrøm til klokkeslæt og alarm

  • Indbygget kabel til lydindgang

Vågn op til din yndlingsmelodi eller lyden af buzzeren

Vågn op til din yndlingsmelodi eller lyden af buzzeren

Vågn op til lyden fra din yndlingsradiostation eller en buzzer. Du skal bare indstille alarmen på din Philips clockradio, så den vækker dig med den radiostation, du lyttede til sidst, eller du kan vælge at blive vækket af en buzzer-lyd. Når vækketidspunktet er nået, vil din Philips clockradio automatisk tænde for den radiostation eller udløse buzzeren.

Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter

Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter

Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig, og det andet til at vække din partner.

Gentag alarm for yderligere snooze

Gentag alarm for yderligere snooze

For at undgå, at du sover over dig, har Philips-vækkeuret en slumrefunktion. Hvis vækkeuret ringer, og du gerne vil sove lidt mere, skal du bare trykke på Gentag alarm-knappen én gang og lægge dig ned og sove. Ni minutter senere ringer vækkeuret igen. Du kan fortsætte med at trykke på Gentag alarm-knappen hvert niende minut, indtil du vælger at slukke helt for alarmen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.8

ud af 5

16

Anmeldelser

11/07/2019

France

France

2019 et toujours en bon fonctionnement (déjà 7 ans)

produit pour ma part encore en bon état, il commence juste à faiblir au niveau du volume du buzzer, et le bouton pour régler l'heure (en moins) et plus sensible qu'avant. Jamais eu de clignotement

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3226 Radio-réveil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3226 Radio-réveil

03/11/2011

Nederland

Nederland

goede kwaliteit.

Ik heb een klok radio gekocht van het merk philips en ben daar zeer tevrede over. Hij is gemakkelijk instelbaar en werkt perfeckt ik verslaap mij nooit meer,met deze wekker radio is echt een aanrader voor mensen die op tijd hun bed uit moeten. ik verslaap mij nooit meer..............

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3226 Klokradio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3226 Klokradio

02/12/2013

België

België

Stijlvol en handig in gebruik

Mooi design en zeer handig in gebruik. Gemakkelijk met 2 wekkers die gezet kunnen worden. Eentje voor tijdens de week en eentje voor het weekend. Zo moet ik mijn wekker niet telkens opnieuw instellen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3226 Klokradio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3226 Klokradio

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