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Udgået
AJ3226/12
Start dagen på din måde!
Denne elegante clockradio med dobbelt alarm fra Philips hjælper dig til at begynde dagen med din yndlingsradiostation eller en blid vækkelyd. Med det praktiske kabel kan du også tilslutte din bærbare musikafspiller ved din seng.
Analog FM/MW-tuning
To ringetidspunkter
Nødstrøm til klokkeslæt og alarm
Indbygget kabel til lydindgang
Vågn op til lyden fra din yndlingsradiostation eller en buzzer. Du skal bare indstille alarmen på din Philips clockradio, så den vækker dig med den radiostation, du lyttede til sidst, eller du kan vælge at blive vækket af en buzzer-lyd. Når vækketidspunktet er nået, vil din Philips clockradio automatisk tænde for den radiostation eller udløse buzzeren.
Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig, og det andet til at vække din partner.
For at undgå, at du sover over dig, har Philips-vækkeuret en slumrefunktion. Hvis vækkeuret ringer, og du gerne vil sove lidt mere, skal du bare trykke på Gentag alarm-knappen én gang og lægge dig ned og sove. Ni minutter senere ringer vækkeuret igen. Du kan fortsætte med at trykke på Gentag alarm-knappen hvert niende minut, indtil du vælger at slukke helt for alarmen.
2.8
ud af 5
16
Anmeldelser
acidburn3
11/07/2019
France
2019 et toujours en bon fonctionnement (déjà 7 ans)
produit pour ma part encore en bon état, il commence juste à faiblir au niveau du volume du buzzer, et le bouton pour régler l'heure (en moins) et plus sensible qu'avant. Jamais eu de clignotement
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3226 Radio-réveil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3226 Radio-réveil
Hansie
03/11/2011
Nederland
goede kwaliteit.
Ik heb een klok radio gekocht van het merk philips en ben daar zeer tevrede over. Hij is gemakkelijk instelbaar en werkt perfeckt ik verslaap mij nooit meer,met deze wekker radio is echt een aanrader voor mensen die op tijd hun bed uit moeten. ik verslaap mij nooit meer..............
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3226 Klokradio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3226 Klokradio
Tweety
02/12/2013
België
Stijlvol en handig in gebruik
Mooi design en zeer handig in gebruik. Gemakkelijk met 2 wekkers die gezet kunnen worden. Eentje voor tijdens de week en eentje voor het weekend. Zo moet ik mijn wekker niet telkens opnieuw instellen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3226 Klokradio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3226 Klokradio