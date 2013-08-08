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Udgået

Clockradio til iPod/iPhone

AJ3275D/12

2.8

| (5) Anmeldelser

Vågn op til fantastisk lyd fra din iPod/iPhone

Nyd at starte din dag rigtigt - med din yndlingsmusik fra din iPod/iPhone. Dette kompakte ur afspiller og oplader iPod/iPhone-modeller med Lightning-stikket, selv når de er i beskyttelsesetuiet. Du kan også vågne op til radioen eller buzzeren, hvis du foretrækker det.

Se alle fordele

Vågn op til fantastisk lyd fra din iPod/iPhone

  • med Lightning-stik

  • til iPod/iPhone

  • FM, dobbeltalarm

  • 2 W

FM digital indstilling med faste indstillinger

FM digital indstilling med faste indstillinger

Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik

Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik

Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/iPhone via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte den direkte i højttalerens dock for at afspille dine håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden oplades også under afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, at batteriet løber ud.

Samlet udgangseffekt på 2 W RMS

Samlet udgangseffekt på 2 W RMS

Dette system har en samlet udgangseffekt på 2 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.8

ud af 5

5

Anmeldelser

2

08/08/2013

France

France

Excellent produit !

Le son est impeccable, le design super et il s'intègre très bien sur n'importe quel meuble ! l'utilisation est très simple, de plus l'ipod touch 5 s'insère très bien sur cet appareil ! le double réveil est très utile !

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3275D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3275D Radio-réveil pour iPod/iPhone

06/04/2016

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Handig in combinatie met Iphone docking en tijd sync

Apparaat heeft alles wat je van een wekkerradio mag verwachten. Bovendien heeft het een Iphone docking station om de tijd van de radio te syncen en de Iphone op te laden. De radio kan ook de muziek op je Iphone afspelen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone

29/08/2015

Nederland

Nederland

leuke wekker maar slecht geluid

Deze wekker is makkelijk om je telefoon op te laden maar het geluid is waardeloos.Nu heb ik een i-phone 6 en die past natuurlijk weer niet er is ook geen passende verloopstekker leverbaar jammer!!

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone

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