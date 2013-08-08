Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
AJ3275D/12
Vågn op til fantastisk lyd fra din iPod/iPhone
Nyd at starte din dag rigtigt - med din yndlingsmusik fra din iPod/iPhone. Dette kompakte ur afspiller og oplader iPod/iPhone-modeller med Lightning-stikket, selv når de er i beskyttelsesetuiet. Du kan også vågne op til radioen eller buzzeren, hvis du foretrækker det.
med Lightning-stik
til iPod/iPhone
FM, dobbeltalarm
2 W
Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.
Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/iPhone via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte den direkte i højttalerens dock for at afspille dine håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden oplades også under afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, at batteriet løber ud.
Dette system har en samlet udgangseffekt på 2 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.
2.8
ud af 5
5
Anmeldelser
Delphine25
08/08/2013
France
Excellent produit !
Le son est impeccable, le design super et il s'intègre très bien sur n'importe quel meuble ! l'utilisation est très simple, de plus l'ipod touch 5 s'insère très bien sur cet appareil ! le double réveil est très utile !
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3275D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3275D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Bennie69
06/04/2016
Nederland
Bekræftet køber
Handig in combinatie met Iphone docking en tijd sync
Apparaat heeft alles wat je van een wekkerradio mag verwachten. Bovendien heeft het een Iphone docking station om de tijd van de radio te syncen en de Iphone op te laden. De radio kan ook de muziek op je Iphone afspelen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone
luke70
29/08/2015
Nederland
leuke wekker maar slecht geluid
Deze wekker is makkelijk om je telefoon op te laden maar het geluid is waardeloos.Nu heb ik een i-phone 6 en die past natuurlijk weer niet er is ook geen passende verloopstekker leverbaar jammer!!
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone