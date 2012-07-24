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Udgået
AJ3500/12
Clockradio med stort display
Gør din morgen lysere med et stort LED-tidsdisplay. Dette ur indstiller automatisk tiden, når det tilsluttes, og det har et ekstra batteri for at sikre, at alarmen lyder selv uden strømtilførsel. Du kan vælge at vågne op til en buzzer eller en radiostation.
Stort display
Analog FM/MW-tuning
To ringetidspunkter
Nødstrøm til klokkeslæt og alarm
Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig, og det andet til at vække din partner.
Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm. Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvist højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.
Det store display gør det nemt at læse indholdet på skærmen. Nu kan du nemt læse tid og alarm - endda på afstand. Det er ideelt til ældre mennesker eller personer med nedsat syn.
3.8
ud af 5
21
Anmeldelser
Rambo
24/07/2012
United Kingdom
So Easy to Use and See
Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3500 Clock Radio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3500 Clock Radio
Rambo
24/07/2012
United Kingdom
So Easy to Use and See
Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3500 Clock Radio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3500 Clock Radio
Betty
03/10/2011
United Kingdom
Meets my requirements and does what it says on the tin
The clock display is large enough to see without having to put my glasses on. Is very easy to use and I have had no difficulty in useing it's functions.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3500 Clock Radio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3500 Clock Radio