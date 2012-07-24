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Udgået

Clockradio

AJ3500/12

3.8

| (21) Anmeldelser

Clockradio med stort display

Gør din morgen lysere med et stort LED-tidsdisplay. Dette ur indstiller automatisk tiden, når det tilsluttes, og det har et ekstra batteri for at sikre, at alarmen lyder selv uden strømtilførsel. Du kan vælge at vågne op til en buzzer eller en radiostation.

Se alle fordele

Clockradio med stort display

  • Stort display

  • Analog FM/MW-tuning

  • To ringetidspunkter

  • Nødstrøm til klokkeslæt og alarm

Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter

Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter

Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig, og det andet til at vække din partner.

Blid vækning for en behagelig opvågning

Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm. Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvist højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.

Stort display, der øger læsbarheden

Det store display gør det nemt at læse indholdet på skærmen. Nu kan du nemt læse tid og alarm - endda på afstand. Det er ideelt til ældre mennesker eller personer med nedsat syn.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

21

Anmeldelser

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

So Easy to Use and See

Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3500 Clock Radio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3500 Clock Radio

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

So Easy to Use and See

Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3500 Clock Radio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3500 Clock Radio

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Meets my requirements and does what it says on the tin

The clock display is large enough to see without having to put my glasses on. Is very easy to use and I have had no difficulty in useing it's functions.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3500 Clock Radio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3500 Clock Radio

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