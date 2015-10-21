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Udgået
AJ3570/12
Lev et grønnere liv
Det er på tide at tage sig af miljøet. Dette stilfulde Philips-ur AJ3570/12 er lavet af bæredygtige bambustoppe og komponenter, der er under farvekontrol, og har lavt strømforbrug i standby-tilstand samt automatisk lyssensor - så der spares energi hvert sekund.
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Man skal være kreativ og klog for at finde på nye måder at passe på miljøet på. Brugen af bambus i toppladen i dette ur er et miljøvenligt trin, der desuden giver produktet stil. Bambus er ikke kun et flot materiale. Det er også kendt for at være mere bæredygtigt og vedvarende end træer. Bambus gror meget hurtigt uden brug af gødning og pesticider. En bambusplante kan høstes inden for tre til fem år, og hver plante kan høstes flere gange. Derudover medfører brug af bambus i erhverv mindre forurening og lavere CO2-udledning.
Philips ønsker at være miljømæssigt ansvarlige, og vi gør alt, hvad vi kan for at genbruge. Fordelene ved genbrug er overvældende. Det mindsker behovet for nye ressourcer, der ikke kan genbruges og mindsker belastningen på vores i forvejen udsatte planet. Det reducerer behovet for forbrænding og deponering, som er meget skadeligt for økosystemer og miljøet. Dette ur er lavet med en høj % af genbrugsmaterialer. Hele huset er lavet af 100% genbrugt plastik, papirtrykket er lavet af 100% genbrugt papir, og emballagen er fremstillet af 90% indhold fra genbrugsmateriale.
En begrænsning af brugen af skadelige komponenter efterkommer Philips ønske om at skabe bedre levevilkår for mennesker. Udover at overholde RoHS-direktivet, som begrænser brugen af almindeligt anvendte farlige kemikalier som f.eks. bly, cadmium og kviksølv, har vi desuden begrænset brugen af andre skadelige stoffer. For eksempel anvendes der ikke PVC- og BFR-blandinger i plastikdele, printkort, strømadapter og emballage, hvilket reducerer belastningen på mennesket og vores miljø under brug og ved bortskaffelse.
2.6
ud af 5
14
Anmeldelser
Lolala
21/10/2015
France
Son agréable pour son petit gabarit
Radio correspondant à mes attentes : son agréable pour son petit gabarit. Diodes bien visibles. Fonctionne sur le courant et pas sur piles MAIS L'heure disparaît quand on allume la radio.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3570 Radio-réveil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3570 Radio-réveil
Papy44
18/09/2013
France
Bekræftet køber
Bon produit simple et efficace
c'est un radio réveil avec double amarme très pratique car il se met à l'heure tout seul et a un tuner numérique
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3570 Radio-réveil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3570 Radio-réveil
kmsel
18/09/2013
France
Bon produit simple et efficace
c'est un radio réveil avec double amarme très pratique car il se met à l'heure tout seul et a un tuner numérique
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3570 Radio-réveil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3570 Radio-réveil