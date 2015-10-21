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Udgået

Clockradio

AJ3570/12

2.6

| (14) Anmeldelser

Lev et grønnere liv

Det er på tide at tage sig af miljøet. Dette stilfulde Philips-ur AJ3570/12 er lavet af bæredygtige bambustoppe og komponenter, der er under farvekontrol, og har lavt strømforbrug i standby-tilstand samt automatisk lyssensor - så der spares energi hvert sekund.

Se alle fordele

med en miljøvenlig clockradio

Lev et grønnere liv

  • Stort display

Bæredygtig og vedvarende bambus bruges i toppladen

Man skal være kreativ og klog for at finde på nye måder at passe på miljøet på. Brugen af bambus i toppladen i dette ur er et miljøvenligt trin, der desuden giver produktet stil. Bambus er ikke kun et flot materiale. Det er også kendt for at være mere bæredygtigt og vedvarende end træer. Bambus gror meget hurtigt uden brug af gødning og pesticider. En bambusplante kan høstes inden for tre til fem år, og hver plante kan høstes flere gange. Derudover medfører brug af bambus i erhverv mindre forurening og lavere CO2-udledning.

Genbrugt plastik- og papiremballage

Philips ønsker at være miljømæssigt ansvarlige, og vi gør alt, hvad vi kan for at genbruge. Fordelene ved genbrug er overvældende. Det mindsker behovet for nye ressourcer, der ikke kan genbruges og mindsker belastningen på vores i forvejen udsatte planet. Det reducerer behovet for forbrænding og deponering, som er meget skadeligt for økosystemer og miljøet. Dette ur er lavet med en høj % af genbrugsmaterialer. Hele huset er lavet af 100% genbrugt plastik, papirtrykket er lavet af 100% genbrugt papir, og emballagen er fremstillet af 90% indhold fra genbrugsmateriale.

Begrænsning af brugen af skadelige stoffer giver et sikrere og grønnere liv

En begrænsning af brugen af skadelige komponenter efterkommer Philips ønske om at skabe bedre levevilkår for mennesker. Udover at overholde RoHS-direktivet, som begrænser brugen af almindeligt anvendte farlige kemikalier som f.eks. bly, cadmium og kviksølv, har vi desuden begrænset brugen af andre skadelige stoffer. For eksempel anvendes der ikke PVC- og BFR-blandinger i plastikdele, printkort, strømadapter og emballage, hvilket reducerer belastningen på mennesket og vores miljø under brug og ved bortskaffelse.

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Anmeldelser

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2.6

ud af 5

14

Anmeldelser

5

21/10/2015

France

France

Son agréable pour son petit gabarit

Radio correspondant à mes attentes : son agréable pour son petit gabarit. Diodes bien visibles. Fonctionne sur le courant et pas sur piles MAIS L'heure disparaît quand on allume la radio.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3570 Radio-réveil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3570 Radio-réveil

18/09/2013

France

France

Bekræftet køber

Bon produit simple et efficace

c'est un radio réveil avec double amarme très pratique car il se met à l'heure tout seul et a un tuner numérique

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3570 Radio-réveil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3570 Radio-réveil

18/09/2013

France

France

Bon produit simple et efficace

c'est un radio réveil avec double amarme très pratique car il se met à l'heure tout seul et a un tuner numérique

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3570 Radio-réveil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3570 Radio-réveil

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