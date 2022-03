Bæredygtig og vedvarende bambus bruges i toppladen

Man skal være kreativ og klog for at finde på nye måder at passe på miljøet på. Brugen af bambus i toppladen i dette ur er et miljøvenligt trin, der desuden giver produktet stil. Bambus er ikke kun et flot materiale. Det er også kendt for at være mere bæredygtigt og vedvarende end træer. Bambus gror meget hurtigt uden brug af gødning og pesticider. En bambusplante kan høstes inden for tre til fem år, og hver plante kan høstes flere gange. Derudover medfører brug af bambus i erhverv mindre forurening og lavere CO2-udledning.