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Udgået
AJ5030/12
Vækkefunktion og projektor
Få med lethed glæde af at projicere klokkeslættet op på en hvilken som helst overflade. Gør billedet skarpere, eller vend det, så det altid er tydeligt og læseligt på væggen eller loftet. Dette ur indstiller automatisk tiden, og som alarm kan du have en melodi, radioen eller en buzzer.
Tidsprojektion
Digital FM-tuning
To ringetidspunkter
Nødstrøm til klokkeslæt og alarm
Få det som du vil med et ur, der viser tiden, hvor du ønsker det takket være et projektionsrør med en fleksibel visningsvinkel. Røret kan justeres vandret eller lodret, så du kan få vist tiden lige på den måde, du ønsker det - på væggen, på loftet eller på et møbel. På denne måde kan du se tiden uden at skulle vende hovedet, og det ser fantastisk ud.
Få projekterede tidsbilleder, der altid er skarpe med en brugervenlig fokusfunktion. Du kan justere fokus for altid at sikre et tydeligt billede på mellem 1 og 2,5 m. Nyd klare og skarpe billeder og nem adgang til den aktuelle tid.
Denne clockradio projekterer tiden på væggen eller loftet. Med vendefunktionen kan du roterer den projekterede tid 180 grader, så du nemmere kan se den, uanset hvor du befinder dig i lokalet.
3.3
ud af 5
39
Anmeldelser
06/07/2011
Sverige
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ5030 Klockradio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ5030 Klockradio
DW67
10/01/2015
United Kingdom
Bekræftet køber
Perfect Clock Radio and Alarm
Great and well thought out piece of equipment. Functions are many and easy to use
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ5030 Clock Radio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ5030 Clock Radio
Motorbiene
14/08/2014
Deutschland
Endlich zufrieden
Nachdem ich einige Produkte ausprobiert habe und nicht zufrieden war, freue ich mich, endlich meinen morgendlichen Begleiter gefunden zu haben. Er ist nicht zu groß und sieht schick aus. Die Bedienung ist am Anfang etwas intuitiv, da das Handbuch nicht alles erklärt. Genial finde ich die eingestellte Uhrzeit und besonders der Sendersuchlauf, bei dem die empfangenen Sender direkt einem Programmpunkt zugeordnet werden. Der Radioempfang ist gut und deutlich, keine störenden Nebengeräusche. Die Projektion der Zeit an z.B. die Zimmerdecke brauche ich nicht, funktioniert aber einwandfrei. Das Display leuchtet sehr stark. Nach der ersten Nacht habe ich aber den Dimmer entdeckt. Jetzt ist es o.k., obwohl es noch eine Stufe dunkler sein könnte. Die Lautstärke ist gut zu regulieren. Alles in Allem bin ich sehr zufrieden.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ5030 Radiowecker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ5030 Radiowecker