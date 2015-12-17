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Udgået
AJ5300D/12
Vågn op til dine yndlingmelodier
Vågn op til en ny dag med denne Philips-clockradio og dockingstation AJ5300/12. Den gratis Philips-app giver dig bedre oplevelser med at vågne og høre radio, mens apparatets 4 W RMS udgangseffekt giver dig kraftfuld og klar lyd. Bare dock enhver iPod eller iPhone.
med 30-polet stik
til iPod/iPhone
FM, dobbeltalarm
4 W
Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPod/iPhone! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPod/iPhone, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.
MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.
Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.
3.1
ud af 5
29
Anmeldelser
steve35
17/12/2015
United Kingdom
The sound quality is fantastic, the features are great.
I've had it almost one year, I needed something small but I also wanted a big quality sound. This was a great choice I have what I wanted, it's hard to believe with the quality sound it's compact enough to fit anywhere. There hasn't been a day since my purchase that I haven't been completely satisfied with my decision.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ5300D Alarm Clock radio for iPod/iPhone
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ5300D Alarm Clock radio for iPod/iPhone
ullisegeln
13/11/2013
Deutschland
ich bin mit dem Produkt sehr zufrieden
Ich kann dieses Produkt garantiert weiter empfehlen, da es sehr gut ist. Es
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ5300D Radiowecker für iPod/iPhone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ5300D Radiowecker für iPod/iPhone
dreke
02/12/2013
België
goed
zeer goed en makkelijk te bedienen product mooi design
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone