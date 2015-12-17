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Udgået

Clockradio til iPod/iPhone

AJ5300D/12

3.1

| (29) Anmeldelser

Vågn op til dine yndlingmelodier

Vågn op til en ny dag med denne Philips-clockradio og dockingstation AJ5300/12. Den gratis Philips-app giver dig bedre oplevelser med at vågne og høre radio, mens apparatets 4 W RMS udgangseffekt giver dig kraftfuld og klar lyd. Bare dock enhver iPod eller iPhone.

Se alle fordele

fra iPod/iPhone og radio

Vågn op til dine yndlingmelodier

  • med 30-polet stik

  • til iPod/iPhone

  • FM, dobbeltalarm

  • 4 W

Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt

Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt

Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPod/iPhone! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPod/iPhone, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.

MP3 Link til bærbar musikafspilning

MP3 Link til bærbar musikafspilning

MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

FM digital indstilling med faste indstillinger

FM digital indstilling med faste indstillinger

Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.1

ud af 5

29

Anmeldelser

17/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

The sound quality is fantastic, the features are great.

I've had it almost one year, I needed something small but I also wanted a big quality sound. This was a great choice I have what I wanted, it's hard to believe with the quality sound it's compact enough to fit anywhere. There hasn't been a day since my purchase that I haven't been completely satisfied with my decision.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ5300D Alarm Clock radio for iPod/iPhone

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ5300D Alarm Clock radio for iPod/iPhone

13/11/2013

Deutschland

Deutschland

ich bin mit dem Produkt sehr zufrieden

Ich kann dieses Produkt garantiert weiter empfehlen, da es sehr gut ist. Es

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ5300D Radiowecker für iPod/iPhone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ5300D Radiowecker für iPod/iPhone

02/12/2013

België

België

goed

zeer goed en makkelijk te bedienen product mooi design

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

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