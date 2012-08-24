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Udgået
AJ7030D/12
MP3 Link
Smart designet docking-port med fjederudløser kan nemt anvendes til en hvilken som helst iPod eller iPhone uden særlige adaptere. Den fungerer endda med de fleste typer etuier siddende på – sæt blot din iPod eller iPhone i docken, som den er. Nu kan du virkelig nyde din musik uden problemer.
Når der er et strømsvigt, vil dette intelligente ur bevare sine pålidelige indstillinger af klokkeslættet. Den planlagte alarm forbliver aktiv, selv når displayet er slukket - alt sammen takket være et præ-installeret batteri. Når strømmen vender tilbage, er der ikke behov for at indstille klokkeslættet eller angive indstillingerne igen. Endnu mere forbløffende er det, at selvom strømmen ikke vender tilbage, indeholder batteriet tilstrækkelig energi til, at summeren kan gå i gang på det tidspunkt, du har indstillet - så du aldrig kommer for sent.
3.6
ud af 5
17
Anmeldelser
Alessandro65
24/08/2012
Italia
Ottimo prodotto veramente consigliato
Prodotto eccellente suono ben definito con ottimi bassi pur considerando le dimensioni, molto intuitivo l'utilizzo e molto gradevole il design. Consigliatissimo...
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7030D Radiosveglia per iPod/iPhone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7030D Radiosveglia per iPod/iPhone
kees40
02/03/2012
Nederland
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
MenK
29/01/2012
Nederland
De enige bruikbare iPhone wekkerradio
Dit is de 5e(!) iPhone wekker die ik kocht en eindelijk heb ik een product gevonden dat doet wat een wekker moet doen!!! Andere iPhone wekkers hebben een LCD-scherm, dat 's nachts te veel licht geeft en/of wekken op volume 10 (of zo): veel te hard! Die andere exemplaren heb ik daarom allemaal moeten ruilen, maar nu heb ik eindelijk gevonden wat ik zocht. Ik raad hem iedere iPhone eigenaar aan!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone