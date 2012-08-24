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  • Vågn op til din musik fra iPod/iPhone
  • Vågn op til din musik fra iPod/iPhone
  • Vågn op til din musik fra iPod/iPhone
  • Vågn op til din musik fra iPod/iPhone
  • Vågn op til din musik fra iPod/iPhone
  • Vågn op til din musik fra iPod/iPhone
  • Vågn op til din musik fra iPod/iPhone
  • Vågn op til din musik fra iPod/iPhone
  • Vågn op til din musik fra iPod/iPhone
  • Vågn op til din musik fra iPod/iPhone
  • Vågn op til din musik fra iPod/iPhone
  • Vågn op til din musik fra iPod/iPhone
  • Vågn op til din musik fra iPod/iPhone
  • Vågn op til din musik fra iPod/iPhone

Udgået

Clockradio til iPod/iPhone

AJ7030D/12

3.6
| (17) Anmeldelser
Vågn op til din musik fra iPod/iPhone
Stå op med glæde til dine yndlingssange fra iPod/iPhone eller FM med den flotte clockradio fra Philips, som lyser op i dit rum - og gør dine morgener bedre! Den smarte dock giver dig mulighed for at oplade dine enheder uden at fjerne beskyttelsesetuiet.
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Vågn op til din musik fra iPod/iPhone

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Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på

Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på

Smart designet docking-port med fjederudløser kan nemt anvendes til en hvilken som helst iPod eller iPhone uden særlige adaptere. Den fungerer endda med de fleste typer etuier siddende på – sæt blot din iPod eller iPhone i docken, som den er. Nu kan du virkelig nyde din musik uden problemer.

Vågn op til musik fra iPod, iPhone eller radio

Backup af klokkeslæt og alarm for vækning til tiden, selv ved strømsvigt

Når der er et strømsvigt, vil dette intelligente ur bevare sine pålidelige indstillinger af klokkeslættet. Den planlagte alarm forbliver aktiv, selv når displayet er slukket - alt sammen takket være et præ-installeret batteri. Når strømmen vender tilbage, er der ikke behov for at indstille klokkeslættet eller angive indstillingerne igen. Endnu mere forbløffende er det, at selvom strømmen ikke vender tilbage, indeholder batteriet tilstrækkelig energi til, at summeren kan gå i gang på det tidspunkt, du har indstillet - så du aldrig kommer for sent.

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Anmeldelser

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3.6

ud af 5

17

Anmeldelser

24/08/2012

Italia

Italia

Ottimo prodotto veramente consigliato

Prodotto eccellente suono ben definito con ottimi bassi pur considerando le dimensioni, molto intuitivo l'utilizzo e molto gradevole il design. Consigliatissimo...

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7030D Radiosveglia per iPod/iPhone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7030D Radiosveglia per iPod/iPhone

02/03/2012

Nederland

Nederland

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

29/01/2012

Nederland

Nederland

De enige bruikbare iPhone wekkerradio

Dit is de 5e(!) iPhone wekker die ik kocht en eindelijk heb ik een product gevonden dat doet wat een wekker moet doen!!! Andere iPhone wekkers hebben een LCD-scherm, dat 's nachts te veel licht geeft en/of wekken op volume 10 (of zo): veel te hard! Die andere exemplaren heb ik daarom allemaal moeten ruilen, maar nu heb ik eindelijk gevonden wat ik zocht. Ik raad hem iedere iPhone eigenaar aan!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

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