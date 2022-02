Justerbar alarmlydstyrke giver pålidelig vækning

Med Philips' clockradioer kan du vågne til en ny dag, lige som du vil. Justerbar alarmlydstyrke giver dig mulighed for at indstille lydstyrken for din vækning, som du vil. Uanset om du skal bruge en højere alarm for at komme ud af fjerene til tiden, eller du foretrækker en svagere alarm for at vågne blidt, så giver den justerbare lydstyrke dig fleksibilitet til at starte dagen på din måde.