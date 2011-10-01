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Udgået
AJ7040D/12
Vågn op til fantastisk lyd fra din iPod/iPhone
Start dagen med din yndlingsmusik fra iPod/iPhone. Dette elegante dockingsystem har indbygget Bass Reflex-højttalere og leverer fyldig, dyb bas og kraftfuld lyd. Hvis du foretrækker det, kan du vågne op til radioen eller en buzzer med dobbelt alarm.
Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig, og det andet til at vække din partner.
Med alt-i-én fjernbetjeningen fra Philips kan du nu nemt navigere gennem hundredvis af sange på både dit Philips-musiksystem og din iPod/iPhone med et enkelt tryk på fjernbetjeningen. Navigationen viser oplysninger sorteret efter afspilningsliste, album, kunstner, genre eller sangnummer og giver en hurtig, men enkel søgning gennem hundredvis af filer. Den kan betjenes med én hånd og garanterer en unik brugeroplevelse.
Smart designet docking-port med fjederudløser kan nemt anvendes til en hvilken som helst iPod eller iPhone uden særlige adaptere. Den fungerer endda med de fleste typer etuier siddende på – sæt blot din iPod eller iPhone i docken, som den er. Nu kan du virkelig nyde din musik uden problemer.
3.3
ud af 5
3
Anmeldelser
C22DRIC
01/10/2011
België
Echtwaar de allerbeste kook ooit!!!
dat geluid is echt zo goed ik had het niet verwacht van een dock zonder bass!!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone
sietch
15/07/2012
France
Deçu par le rendu sonore...
Bien que le produit en lui même soi sympa et agréable d'utilisation, je trouve le rendu son pas terrible en comparaison a d'autre station d’accueil de même type que je possède. Son sourd, manque de netteté musical. Ce qui est bien dommage.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Vlagdag
22/02/2020
Nederland
Mooi uiterlijk
Jammer van de slechte geluidskwaliteit te veel bas, daardoor is de spraak moeilijk te verstaan.
Fordele
mooi uiterlijk
Ulemper
geluid via FM te zware bas
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Dato for brug 2018-02-22
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Dato for brug 2018-02-22