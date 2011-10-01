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Udgået

dockingstation til iPod/iPhone

AJ7040D/12

3.3

| (3) Anmeldelser

Vågn op til fantastisk lyd fra din iPod/iPhone

Start dagen med din yndlingsmusik fra iPod/iPhone. Dette elegante dockingsystem har indbygget Bass Reflex-højttalere og leverer fyldig, dyb bas og kraftfuld lyd. Hvis du foretrækker det, kan du vågne op til radioen eller en buzzer med dobbelt alarm.

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Vågn op til fantastisk lyd fra din iPod/iPhone

Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter

Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter

Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig, og det andet til at vække din partner.

Én fjernbetjening til dit system og din iPod/iPhone

Én fjernbetjening til dit system og din iPod/iPhone

Med alt-i-én fjernbetjeningen fra Philips kan du nu nemt navigere gennem hundredvis af sange på både dit Philips-musiksystem og din iPod/iPhone med et enkelt tryk på fjernbetjeningen. Navigationen viser oplysninger sorteret efter afspilningsliste, album, kunstner, genre eller sangnummer og giver en hurtig, men enkel søgning gennem hundredvis af filer. Den kan betjenes med én hånd og garanterer en unik brugeroplevelse.

Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på

Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på

Smart designet docking-port med fjederudløser kan nemt anvendes til en hvilken som helst iPod eller iPhone uden særlige adaptere. Den fungerer endda med de fleste typer etuier siddende på – sæt blot din iPod eller iPhone i docken, som den er. Nu kan du virkelig nyde din musik uden problemer.

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Anmeldelser

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3.3

ud af 5

3

Anmeldelser

4
1

01/10/2011

België

België

Echtwaar de allerbeste kook ooit!!!

dat geluid is echt zo goed ik had het niet verwacht van een dock zonder bass!!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone

15/07/2012

France

France

Deçu par le rendu sonore...

Bien que le produit en lui même soi sympa et agréable d'utilisation, je trouve le rendu son pas terrible en comparaison a d'autre station d’accueil de même type que je possède. Son sourd, manque de netteté musical. Ce qui est bien dommage.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7040D docking station for iPod/iPhone

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7040D docking station for iPod/iPhone

22/02/2020

Nederland

Nederland

Mooi uiterlijk

Jammer van de slechte geluidskwaliteit te veel bas, daardoor is de spraak moeilijk te verstaan.

Fordele

mooi uiterlijk

Ulemper

geluid via FM te zware bas

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7040D docking station for iPod/iPhone

Dato for brug 2018-02-22

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7040D docking station for iPod/iPhone

Dato for brug 2018-02-22

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