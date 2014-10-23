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Udgået
AJ7045D/12
Vågn op til fantastisk lyd fra din iPod/iPhone
Start hver dag rigtigt med yndlingsmusik fra din iPod/iPhone med Lightning-stikket. Med indbyggede basreflekshøjttalere giver denne slanke dockingstation fyldig, dyb bas og en kraftfuld lyd.
med Lightning-stik
til iPod/iPhone
FM, dobbeltalarm
20 W
Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på systemet fra Philips. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.
RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Forstærkere er grundlæggende begrænset af den elektriske energi, de er i stand til at forstærke, og højttalere er begrænset af den elektriske energi, de kan konvertere til lydenergi uden at forvrænge lydsignalet. Jo højere watt, jo bedre lydeffekt fra højttaleren.
Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm. Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvist højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.
2.5
ud af 5
2
Anmeldelser
chris307mar
23/10/2014
Italia
Facilità di utilizzo e buona riproduzione audio.
Prodotto bello esteticamente, grande il giusto, si sente bene con bassi profondi, telecomando molto piccolo e funzionale, bello il display arancione, mi aspettavo che indicasse il nome delle stazioni radio (RDS). Usato con iPhone 5s IOS 8.1 non accetta il pulsante menu del telecomando per scegliere e navigare tra i brani, posso solo saltare al brano successivo o precedente, riprodurre o fermare le canzoni. Probleama di IOS o di Philips? Comunque consigliato.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7045D Docking station per iPod/iPhone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7045D Docking station per iPod/iPhone
oxo90
25/12/2013
France
Un rien qui gâche l'excellence
Je viens de recevoir ce produit correspondant exactement à ce que je cherchais, qualité sonore excellente, design et fonctionnalités adéquates sauf que ... le produit n'est pas utilisable simplement pour un consommateur normal. J'ai un IPhone 5 avec une coque, je suis obligé à chaque fois d'enlever remettre la coque pour poser mon IPhone sur la station d'accueil ce qui est tout simplement pénible et agaçant. L'intitulé du produit disait prendre en compte les coques #de taille raisonnable bien entendu, la mienne est épaisse de moins de 1mn et qui plus est souple# et bien je pose avec la coque ça ne fonctionne pas. Ils ont pas pensé à tester ce point qui gâche tout un produit excellent au possible. Bref je suis déçu.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone