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Udgået

dockingstation til iPod/iPhone

AJ7045D/12

2.5

| (2) Anmeldelser

Vågn op til fantastisk lyd fra din iPod/iPhone

Start hver dag rigtigt med yndlingsmusik fra din iPod/iPhone med Lightning-stikket. Med indbyggede basreflekshøjttalere giver denne slanke dockingstation fyldig, dyb bas og en kraftfuld lyd.

Se alle fordele

med denne dockingstation

Vågn op til fantastisk lyd fra din iPod/iPhone

  • med Lightning-stik

  • til iPod/iPhone

  • FM, dobbeltalarm

  • 20 W

Lydindgang til nem bærbar musikafspilning

Lydindgang til nem bærbar musikafspilning

Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på systemet fra Philips. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Samlet udgangseffekt på 20 W RMS

Samlet udgangseffekt på 20 W RMS

RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Forstærkere er grundlæggende begrænset af den elektriske energi, de er i stand til at forstærke, og højttalere er begrænset af den elektriske energi, de kan konvertere til lydenergi uden at forvrænge lydsignalet. Jo højere watt, jo bedre lydeffekt fra højttaleren.

Blid vækning for en behagelig opvågning

Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm. Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvist højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.5

ud af 5

2

Anmeldelser

5
3
2

23/10/2014

Italia

Italia

Facilità di utilizzo e buona riproduzione audio.

Prodotto bello esteticamente, grande il giusto, si sente bene con bassi profondi, telecomando molto piccolo e funzionale, bello il display arancione, mi aspettavo che indicasse il nome delle stazioni radio (RDS). Usato con iPhone 5s IOS 8.1 non accetta il pulsante menu del telecomando per scegliere e navigare tra i brani, posso solo saltare al brano successivo o precedente, riprodurre o fermare le canzoni. Probleama di IOS o di Philips? Comunque consigliato.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7045D Docking station per iPod/iPhone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7045D Docking station per iPod/iPhone

25/12/2013

France

France

Un rien qui gâche l'excellence

Je viens de recevoir ce produit correspondant exactement à ce que je cherchais, qualité sonore excellente, design et fonctionnalités adéquates sauf que ... le produit n'est pas utilisable simplement pour un consommateur normal. J'ai un IPhone 5 avec une coque, je suis obligé à chaque fois d'enlever remettre la coque pour poser mon IPhone sur la station d'accueil ce qui est tout simplement pénible et agaçant. L'intitulé du produit disait prendre en compte les coques #de taille raisonnable bien entendu, la mienne est épaisse de moins de 1mn et qui plus est souple# et bien je pose avec la coque ça ne fonctionne pas. Ils ont pas pensé à tester ce point qui gâche tout un produit excellent au possible. Bref je suis déçu.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone

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