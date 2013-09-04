Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
AJH5100/12
Vågn og fald i søvn med naturens lyde
Fyld dit soveværelse med naturens beroligende lyde eller sange. Vælg fra en liste, og brug enhver af de 20 som alarmlyd eller til sleep-timeren, der stille og roligt skruer ned for musikken. Philips-clockradioen har også flerfarvede stemningslys.
Beroligende lyde
Sig godnat, og fald i søvn uden problemer. 20 indbyggede lyde hjælper dig med at falde i søvn og vågne op på en god måde. 15 er udvalgt til at skabe en rolig stemning i soveværelset og få dig til at falde i dyb og afslappet søvn. Fald i søvn til naturens lyde, f.eks. lyden af regn og svajende træer, beroligende lyde fra miljøet omkring os såsom hjertelyd og vindspil eller musik, der giver dig lyst til at sove. Om morgenen kan du vågne forfrisket op til en af fem lyde, herunder klokkeringlen eller fuglekvidder. Ud over det store udvalg af lyde kan du også vælge at blive vækket af en standardbuzzer eller af radioen.
Den beroligende sleep-timer lader dig programmere, i hvor lang tid musikken skal blive svagere, så det passer med den tid, det normalt tager, før du falder i søvn. Ud over at det sparer energi, hjælper det dig også med at glide over i søvnen uden at skulle regulere lydstyrken, og du undgår at blive lysvågen, ved at baggrundsmusikken stopper brat, lige når du er ved at falde i søvn.
Farver og lys har indflydelse på, hvordan du har det. Én kombination kan give dig ny energi, og en anden kan gøre dig rolig. Farvet lys er desuden flot og har en effekt i alle rum. Denne clockradio indeholder stemningslys i flere farver, som kan gengive mere end 32.000 farver, og dermed har du en bred farvevifte at vælge fra, uanset om lyset skal passe til din sindsstemning eller din indretning.
3.4
ud af 5
11
Anmeldelser
kiaria80
04/09/2013
Italia
sveglia eccellente
Radio sveglia dal design eccellente. bellissimi i suoni della natura!!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJH5100 Radiosveglia
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJH5100 Radiosveglia
UlliGermany
16/08/2012
Deutschland
Sieht super aus, Bedienung ist aber kompliziert und schlecht erklärt!
Leider kann ich in der Bedienungsanleitung nirgendwo einen Hinweis finden wo und wie ich, zum Beispiel für das Wochenende die Weckfunktion deaktivieren kann ohne alle Parameter zu verstellen die man am Montag wieder braucht!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJH5100 Radiowecker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJH5100 Radiowecker
redangelo
08/09/2013
Italia
Bella ed affidabile
Design fine ed accurato, mantiene quello che promette anche dopo un blackout, insomma bella ed affidabile. Avrei preferito un suono più naturale.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJH5100 Radiosveglia
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJH5100 Radiosveglia