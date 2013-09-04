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Udgået

Clockradio

AJH5100/12

3.4

| (11) Anmeldelser

Vågn og fald i søvn med naturens lyde

Fyld dit soveværelse med naturens beroligende lyde eller sange. Vælg fra en liste, og brug enhver af de 20 som alarmlyd eller til sleep-timeren, der stille og roligt skruer ned for musikken. Philips-clockradioen har også flerfarvede stemningslys.

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Nyd også stemningslys i forskellige farver

Vågn og fald i søvn med naturens lyde

  • Beroligende lyde

20 naturlyde og melodier at falde i søvn til og vågne blidt til

20 naturlyde og melodier at falde i søvn til og vågne blidt til

Sig godnat, og fald i søvn uden problemer. 20 indbyggede lyde hjælper dig med at falde i søvn og vågne op på en god måde. 15 er udvalgt til at skabe en rolig stemning i soveværelset og få dig til at falde i dyb og afslappet søvn. Fald i søvn til naturens lyde, f.eks. lyden af regn og svajende træer, beroligende lyde fra miljøet omkring os såsom hjertelyd og vindspil eller musik, der giver dig lyst til at sove. Om morgenen kan du vågne forfrisket op til en af fem lyde, herunder klokkeringlen eller fuglekvidder. Ud over det store udvalg af lyde kan du også vælge at blive vækket af en standardbuzzer eller af radioen.

Fredelig sleep-timer med gradvist svagere musik

Fredelig sleep-timer med gradvist svagere musik

Den beroligende sleep-timer lader dig programmere, i hvor lang tid musikken skal blive svagere, så det passer med den tid, det normalt tager, før du falder i søvn. Ud over at det sparer energi, hjælper det dig også med at glide over i søvnen uden at skulle regulere lydstyrken, og du undgår at blive lysvågen, ved at baggrundsmusikken stopper brat, lige når du er ved at falde i søvn.

Stemningslys i flere farver, der passer til din stil

Stemningslys i flere farver, der passer til din stil

Farver og lys har indflydelse på, hvordan du har det. Én kombination kan give dig ny energi, og en anden kan gøre dig rolig. Farvet lys er desuden flot og har en effekt i alle rum. Denne clockradio indeholder stemningslys i flere farver, som kan gengive mere end 32.000 farver, og dermed har du en bred farvevifte at vælge fra, uanset om lyset skal passe til din sindsstemning eller din indretning.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.4

ud af 5

11

Anmeldelser

2

04/09/2013

Italia

Italia

sveglia eccellente

Radio sveglia dal design eccellente. bellissimi i suoni della natura!!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJH5100 Radiosveglia

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJH5100 Radiosveglia

16/08/2012

Deutschland

Deutschland

Sieht super aus, Bedienung ist aber kompliziert und schlecht erklärt!

Leider kann ich in der Bedienungsanleitung nirgendwo einen Hinweis finden wo und wie ich, zum Beispiel für das Wochenende die Weckfunktion deaktivieren kann ohne alle Parameter zu verstellen die man am Montag wieder braucht!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJH5100 Radiowecker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJH5100 Radiowecker

08/09/2013

Italia

Italia

Bella ed affidabile

Design fine ed accurato, mantiene quello che promette anche dopo un blackout, insomma bella ed affidabile. Avrei preferito un suono più naturale.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJH5100 Radiosveglia

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJH5100 Radiosveglia

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