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Udgået
AJL308/12
Vågn op med et foto af dine kære
Giv mere mening til dine daglige rutiner med et kært foto eller en yndlingssang ved din side! Clockradioen fra Philips med 7" farvedisplay og et praktisk stik til USB-/SD-kort kan være med til at give dig en god start på dagen.
Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.
Med de komplette muligheder for filoverførsel kan du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere musik og flere fotos via USB- og SD-kortstikket.
Se dine fotos, mens du lytter til din yndlingsmusik eller FM-radiostation. Vælg blot "Photo with music" (foto med musk) i menuen, og læn dig tilbage og nyd begge dele samtidigt. Philips clockradio har stik til USB og SD-hukommelseskort, så du kan afspille din yndlings-MP3- og -WMA-musik gennem clockradioen og se dine digitale yndlingsbilleder på LCD-displayet.
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2.3
ud af 5
7
Anmeldelser
Swakke62
17/05/2016
België
Eén van de betere die ik al heb gehad!
Deze zouden ze terug op de markt moeten brangen, eventueel een DAB+ uitvoering.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJL308 Klokradio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJL308 Klokradio
Blue4719
14/10/2011
Nederland
zeer tevreden
Wij hebben twee clockradio's in ons bezit ik vindt het alleen een minpunt dat de adapters vrij snel stuk waren we hebben ze alle twee al moeten vervangen en ik vindt de adapters vrij duur het had wel iets goedkoper gekunt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJL308 Klokradio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJL308 Klokradio
pauld
28/11/2010
België
Goed maar bij te sturen
Clock radio werkt perfect maar niet te lang. Deze van ons heeft het 2 jaar gedaan en dan plots geen geluid en later geen beeld meer. Voor een clockradio heeft dit een korte levensduur maar anderzijds veelzijdig, verschillende aangename geluiden om mee wakker te worden en 2 programma's om te wekken, super. 1 minpunt is de fotogallerij, deze kan je met een memorcard laten afspelen maar de kaart kan niet gelezen worden door de computer. De kaart wordt door het fototoestel aangemaakt en er kunnen geen foto's opgeladen worden. Blijkbaar is het toestel niet meer te verkrijgen in de handel en toestellen van de concurentie zijn meestal duurder en niet zo veelzijdig als dit toestel.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJL308 Klokradio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJL308 Klokradio