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  • Nyd trådløs musik, og oplad din smartphone
  • Nyd trådløs musik, og oplad din smartphone
  • Nyd trådløs musik, og oplad din smartphone
  • Nyd trådløs musik, og oplad din smartphone
  • Nyd trådløs musik, og oplad din smartphone
  • Nyd trådløs musik, og oplad din smartphone
  • Nyd trådløs musik, og oplad din smartphone
  • Nyd trådløs musik, og oplad din smartphone
  • Nyd trådløs musik, og oplad din smartphone
  • Nyd trådløs musik, og oplad din smartphone
  • Nyd trådløs musik, og oplad din smartphone
  • Nyd trådløs musik, og oplad din smartphone
  • Nyd trådløs musik, og oplad din smartphone
  • Nyd trådløs musik, og oplad din smartphone

Udgået

Clockradio

AJT5300W/12

3.3
| (8) Anmeldelser
Nyd trådløs musik, og oplad din smartphone
Start dagen fuldt opladet med AJT5300W. Denne clockradio fungerer også som en trådløs højttaler, der streamer musik fra enhver Bluetooth-enhed. Med de indbyggede holdere kan den oplade enhver smartphone, iPhone/Android, mens du sover
Se alle fordele

Nyd trådløs musik, og oplad din smartphone

  • Bluetooth®

  • Universaloplader

  • To ringetidspunkter

  • Digital FM-tuning

Trådløs musikstreaming via Bluetooth

Trådløs musikstreaming via Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi til korte afstande, der er både stabil og energieffektiv. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til andre Bluetooth-enheder, så du kan afspille din yndlingsmusik fra enhver smartphone, tablet eller bærbar PC, herunder iPod eller iPhone med en Bluetooth-aktiveret højttaler.

USB-port til opladning af alle mobile enheder

USB-port til opladning af alle mobile enheder

Denne højttaler har en USB-port, så hvis din smartphone er ved at løbe tør for batteri enten hjemme eller på farten, giver denne bærbare højttaler dig mulighed for at overføre det batteri, der er lagret i højttaler til din mobile enhed.

FM digital indstilling med faste indstillinger

FM digital indstilling med faste indstillinger

Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.3

ud af 5

8

Anmeldelser

3
2

21/01/2018

Deutschland

Deutschland

Prima Weckradio

Gutes Design, guter Klang, Anzeige gut zu erkennen. Einstellungen nicht ganz einfach.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJT5300W Radiowecker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJT5300W Radiowecker

02/08/2018

België

België

Bekræftet køber

Mooi design

Geluid alarm is zeer stil dat kon veel beter. Mooi design. Mogelijkheid 2de alarmklokinstelling. Telefoon koppelen via bleutooth Optie smartphone opladen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJT5300W Klokradio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJT5300W Klokradio

25/06/2016

Nederland

Nederland

Dit product het prima eigenschappen

Pluspunten Design Geluid Gebruiksgemak Het is een fijne wekker Met een prachtige Design

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJT5300W Klokradio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJT5300W Klokradio

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