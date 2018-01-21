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Udgået
AJT5300W/12
Bluetooth®
Universaloplader
To ringetidspunkter
Digital FM-tuning
Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi til korte afstande, der er både stabil og energieffektiv. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til andre Bluetooth-enheder, så du kan afspille din yndlingsmusik fra enhver smartphone, tablet eller bærbar PC, herunder iPod eller iPhone med en Bluetooth-aktiveret højttaler.
Denne højttaler har en USB-port, så hvis din smartphone er ved at løbe tør for batteri enten hjemme eller på farten, giver denne bærbare højttaler dig mulighed for at overføre det batteri, der er lagret i højttaler til din mobile enhed.
Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.
3.3
ud af 5
8
Anmeldelser
manni19
21/01/2018
Deutschland
Prima Weckradio
Gutes Design, guter Klang, Anzeige gut zu erkennen. Einstellungen nicht ganz einfach.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJT5300W Radiowecker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJT5300W Radiowecker
skippytje
02/08/2018
België
Bekræftet køber
Mooi design
Geluid alarm is zeer stil dat kon veel beter. Mooi design. Mogelijkheid 2de alarmklokinstelling. Telefoon koppelen via bleutooth Optie smartphone opladen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJT5300W Klokradio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJT5300W Klokradio
Giovanni2002
25/06/2016
Nederland
Dit product het prima eigenschappen
Pluspunten Design Geluid Gebruiksgemak Het is een fijne wekker Met een prachtige Design
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJT5300W Klokradio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJT5300W Klokradio