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  • Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon
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  • Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon
  • Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon
  • Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon
  • Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon
  • Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon
  • Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon
  • Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon
  • Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon
  • Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon
  • Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon
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  • Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon
  • Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon
  • Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon
  • Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon
  • Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon
  • Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon
  • Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon
  • Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon
  • Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon

Udgået

dockinghøjttaler med Bluetooth®

AS111/12

3
| (109) Anmeldelser
Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon
Nyd fantastisk lyd med denne Philips-dockingstation AS111/12, der afspiller og oplader din Android-telefon og automatisk synkroniserer sit ur med din enhed. Songbird er med i pakken, så du kan synkronisere musik mellem din telefon og din PC.
Se alle fordele

med denne dockinghøjttaler

Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon

  • til Android

Smart designet FlexiDock, som passer til og oplader Android-telefoner

Smart designet FlexiDock, som passer til og oplader Android-telefoner

Philips FlexiDock er perfekt til Android-telefoner. Det unikke design passer til de fleste Android-telefoner - uanset om telefonens forbindelsesstik sidder i bunden, på siden eller endda på toppen. Denne ekstreme fleksibilitet er den første af sin art og passer til Android-telefoner, der er lavet af forskellige producenter uden standardiseret placering og retning for mikro USB-tilslutningsstikket. Docken er også justerbar til at holde telefonen både i stående eller liggende position, så du kan placere din Android-telefon midt i højttaleren.

Opdag og del musik og andre funktioner via DockStudio-app

Opdag og del musik og andre funktioner via DockStudio-app

Den gratis Philips DockStudio-app leverer en myriade af unikke funktioner til dine dockinghøjttalere. Du kan lytte til tusindvis af internetradiostationer over hele verden, gennemse din musiksamling og dele det du lytter til med venner via Facebook, eller fotos af kunstneren på Flickr. App'en leveres med Songbird musikfunktionen, så du problemfrit kan opdage, afspille og synkronisere medier mellem PC'er og Android-enheder. I tilstanden Ur giver app'en mulighed for at indstille adskillige tilpassede musikalarmer og giver dig opdaterede vejrudsigter. App'en, der er helt gratis, kan downloades fra Google Play.

Bluetooth-musikstreaming fra Android-enhed

Bluetooth-musikstreaming fra Android-enhed

Lyt til alle dine yndlingssange på en højttaler, der giver fantastisk lyd. Denne Philips-dockinghøjttaler spiller musik fra dine Android-enheder via Bluetooth. Du skal bare downloade den gratis Philips DockStudio-app, så vil Bluetooth automatisk blive tændt og tilsluttet, når din enhed er sat i docken. Du vil kunne nyde kraftfuld og fantastisk lyd med enestående brugervenlighed. Der er næppe noget andet, der lyder så godt.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.0

ud af 5

109

Anmeldelser

27/03/2012

United Kingdom

United Kingdom

Finally a nice docking speaker for Android

There are so many docking stations for iphone, but for anyone who prefers to use an android smart phones the options are limited, but thanks to Philips now I can listen to my music, charge my Android phone and have a clock radio next to my bed all in this lovely device. It looks cool and stylish, the sound is superb and really easy to use.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AS111 docking speaker with Bluetooth®

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AS111 docking speaker with Bluetooth®

06/09/2012

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

dieses produkt ist super

ich würde dieses Produkt immer wieder kaufen für dieses Preis-Leistungsverhältnis ist es phantastisch. Tolles Gerät, es ist hervorragend.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AS111 Dockingstation mit Bluetooth®

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AS111 Dockingstation mit Bluetooth®

25/06/2012

Deutschland

Deutschland

Innovativ, elegantes Design, funktionell.

Diese Dockingstation sieht sehr elegant aus und ist gut verarbeitet. Nach dem auspacken und der Installation der App auf dem Handy kann man sie in betrieb nehmen. Das Installieren ist sehr leicht und Problemlos. Das Gerät hat sehr guten und vollen Klang. Die große Uhr ist leicht abzulesen und durch die Dimmer Funktion nach persönlichen wünschen einstellbar. Auch das Nachtlicht sieht gut aus.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AS111 docking speaker with Bluetooth®

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AS111 docking speaker with Bluetooth®

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.