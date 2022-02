Songbird til at opdage, afspille og synkronisere musik mellem PC og Android

Songbird er et enkelt, brugervenligt PC-program og en Android-app. Den giver dig mulighed for at finde og afspille alle dine medier og synkronisere dem uden problemer med din PC. De intuitive og stærke musikstyringsfunktioner giver dig mulighed for at finde nye kunstnere og musikgenrer direkte i programmet gennem musik- og mediebutikker, tjenester og websteder. Afspil dit eget bibliotek og dine egne medier fra internettet, og synkroniser det hele uden problemer fra din PC til dine Android-enheder.