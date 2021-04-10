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Udgået
Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon
Dock din Android-telefon, og nyd lydkvaliteten i denne elegante Philips AS851/10-dockinghøjttaler. Digital lydbehandling leverer ren stilhed og krystalklar lyd, mens du med Songbird kan synkronisere musik mellem telefon og PC.
til Android
Philips FlexiDock er perfekt til Android-telefoner. Det unikke design passer til de fleste Android-telefoner - uanset om telefonens forbindelsesstik sidder i bunden, på siden eller endda på toppen. Denne ekstreme fleksibilitet er den første af sin art og passer til Android-telefoner, der er lavet af forskellige producenter uden standardiseret placering og retning for mikro USB-tilslutningsstikket. Docken er også justerbar til at holde telefonen både i stående eller liggende position, så du kan placere din Android-telefon midt i højttaleren.
Songbird er et enkelt, brugervenligt PC-program og en Android-app. Den giver dig mulighed for at finde og afspille alle dine medier og synkronisere dem uden problemer med din PC. De intuitive og stærke musikstyringsfunktioner giver dig mulighed for at finde nye kunstnere og musikgenrer direkte i programmet gennem musik- og mediebutikker, tjenester og websteder. Afspil dit eget bibliotek og dine egne medier fra internettet, og synkroniser det hele uden problemer fra din PC til dine Android-enheder.
Lyt til alle dine yndlingssange på en højttaler, der giver fantastisk lyd. Denne Philips-dockinghøjttaler spiller musik fra dine Android-enheder via Bluetooth. Du skal bare downloade den gratis Philips DockStudio-app, så vil Bluetooth automatisk blive tændt og tilsluttet, når din enhed er sat i docken. Du vil kunne nyde kraftfuld og fantastisk lyd med enestående brugervenlighed. Der er næppe noget andet, der lyder så godt.
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4.5
ud af 5
37
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
~Angel~
10/04/2021
Sverige
2021 and still working great!
Den är i särklass den bästa jag testat. Vi har haft vår sedan 2013 och är fortfarande lika nöjda. Fast nu används den inte som docka längre då vi har usb-c. Högtalarna ger ett bra och rent ljud. Fungerar perfekt för en familj som ofta lyssnar på musik tillsammans, önskar dock att det kommit en ny så vi kunde ha fler i huset/husvagnen.
Fordele
Bra ljud, stilren, enkel att använda
Ulemper
Enbart docka till äldre android
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AS851 dockningshögtalare med Bluetooth®
Dato for brug 2019-04-10
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AS851 dockningshögtalare med Bluetooth®
Dato for brug 2019-04-10
19/11/2019
United Kingdom
great!
it is perfect bass volume levels and looks nice !!
Fordele
all round good
Ulemper
none
Denne anmeldelse blev foretaget for AS851 docking speaker with Bluetooth®
Dato for brug 2018-10-19
Denne anmeldelse blev foretaget for AS851 docking speaker with Bluetooth®
Dato for brug 2018-10-19
mhfsg307
24/08/2012
Deutschland
überzeugend und überrachend toller Klang bei kompaktem Gehäuse
Geräteanschluss einfach. super Idee über einen USB Stecker zu koppeln.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AS851 Dockingstation mit Bluetooth®
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AS851 Dockingstation mit Bluetooth®