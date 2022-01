Nyd din musik overalt

Nyd din musik med Philips’ kompakte, bærbare alt-i-en-højttaler. Vælg blot din musikkilde, enten via trådløs Bluetooth-streaming, FM-radio, en lydindgang, et USB-stik eller et SD-kort! Et indbygget genopladeligt batteri gør det muligt at tage musikken med overalt Se alle fordelene