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  • Nyd din musik overalt
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Udgået

trådløs bærbar højttaler

AT10/00

3.8
| (4) Anmeldelser
Nyd din musik overalt
Nyd din musik med Philips’ kompakte, bærbare alt-i-en-højttaler. Vælg blot din musikkilde, enten via trådløs Bluetooth-streaming, FM-radio, en lydindgang, et USB-stik eller et SD-kort! Et indbygget genopladeligt batteri gør det muligt at tage musikken med overalt
Se alle fordele

Nyd din musik overalt

  • Bluetooth®

  • Direkte USB

  • SD

  • Digital FM-tuner

Trådløs musikstreaming via Bluetooth

Trådløs musikstreaming via Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

FM-tuner til radionydelse

0

Stik til direkte USB og SD-kort til afspilning af MP3-musik

Stik til direkte USB og SD-kort til afspilning af MP3-musik

Tekniske specifikationer

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3.8

ud af 5

4

Anmeldelser

3
2

13/04/2018

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät

Absolute Top Qualität, Einfach zu bedienen, gerade für Kinder ist es Ideal!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

03/07/2015

Deutschland

Deutschland

Super Mini :-)

Habe dieses Produkt durch Zufall entdeckt und aufgrund der netten Beratung eines Saturn Mitarbeiters dann gekauft. Ich war skeptisch weil man so einem kleinen Lautsprecher nicht viel zutraut. Ich bin sehr positiv überrascht | Klang ist super, die Lautstärke lässt sich auch hoch drehen ohne das es anfängt zu brummen oder zu quietschen. Die reichliche Auswahl an anschlussmoglichkeiten ist super, alles in allem gebe ich hier eine klare Preisempfehlung ab |

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

28/03/2015

Suisse

Suisse

Petite pratique

Super produit Philips, Simple à utiliser, charger un iPhone ou Samsung et cette radio Philips pas de différence, pas besoin de mettre des piles batterie intégrée. Bluetooth, Sdcards,Usb et évidemment la radio légère et elle a un bon son. Je vous recommande vivement ce produits Philips.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AT10 enceinte portable sans fil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AT10 enceinte portable sans fil

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